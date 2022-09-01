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Интер - Бавария 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
07 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция);
Интер М
Бавария

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Бавария, которое состоится 07 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интер М
      Милан, Италия
      Бавария
      Мюнхен, Германия
      Главные тренеры
      ИталияСимоне Индзаги
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      История личных встреч
      27.07.2017 Международный кубок чемпионов Сингапур Бавария0 : 2Интер М
      31.07.2016 Международный кубок чемпионов Северная Америка Интер М1 : 4Бавария
      21.07.2015 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2015 Бавария1 : 0Интер М
      15.03.2011 Лига чемпионов 1/8 финала Бавария2 : 3Интер М
      23.02.2011 Лига чемпионов 1/8 финала Интер М0 : 1Бавария
      22.05.2010 Лига чемпионов Финал Бавария0 : 2Интер М
      05.12.2006 Лига чемпионов Группа B. Тур 6 Бавария1 : 1Интер М
      27.09.2006 Лига чемпионов Группа B. Тур 2 Интер М0 : 2Бавария
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Бавария». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Аякс0 0
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Наполи0 0
      4 Рейнджерс0 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Порту0 0
      2
      1/8 финала
      		Атлетико М0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Байер0 0
      4 Брюгге0 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария0 0
      2
      1/8 финала
      		Барселона0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Интер М0 0
      4 Виктория Пльзень0 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Айнтрахт Ф0 0
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Спортинг0 0
      4 Марсель0 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Динамо З1 3
      2
      1/8 финала
      		Милан1 1
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ред Булл Зальцбург1 1
      4 Челси1 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Шахтёр Д1 3
      2
      1/8 финала
      		Реал Мадрид1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		РБ Лейпциг1 0
      4 Селтик1 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити1 3
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Копенгаген1 0
      4 Севилья1 0
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бенфика1 3
      2
      1/8 финала
      		ПСЖ1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ювентус1 0
      4 Маккаби Х1 0

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