Барселона - Сельта 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
09 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Сельта, которое состоится 09 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Сельта
Виго
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
|10.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 36
|3 : 1
|06.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 13
|3 : 3
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 2
|01.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 3
|27.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 2
|09.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|4 : 1
|04.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 0
|22.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 0
|17.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 2
|11.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Барселона» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|7
|1
|0
|19-7
|22
|91,7
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|19-1
|19
|90,5
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|8
|5
|2
|1
|17-5
|17
|70,8
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|5
|1
|2
|14-7
|16
|66,7
| 5
Лига Европы
|Бетис
|7
|5
|0
|2
|10-5
|15
|71,4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Валенсия
|8
|4
|1
|3
|14-8
|13
|54,2
|7
|Реал Сосьедад
|7
|4
|1
|2
|12-11
|13
|61,9
|8
|Осасуна
|8
|4
|1
|3
|9-8
|13
|54,2
|9
|Вильярреал
|7
|3
|3
|1
|10-2
|12
|57,1
|10
|Райо Вальекано
|8
|3
|1
|4
|10-12
|10
|41,7
|11
|Сельта
|7
|3
|1
|3
|9-13
|10
|47,6
|12
|Мальорка
|7
|2
|2
|3
|6-8
|8
|38,1
|13
|Жирона
|8
|2
|1
|5
|11-14
|7
|29,2
|14
|Вальядолид
|7
|2
|1
|4
|6-13
|7
|33,3
|15
|Альмерия
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|29,2
|16
|Хетафе
|8
|2
|1
|5
|8-16
|7
|29,2
|17
|Севилья
|8
|1
|3
|4
|8-14
|6
|25,0
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|7
|1
|2
|4
|9-14
|5
|23,8
| 19
Зона вылета
|Кадис
|7
|1
|1
|5
|1-14
|4
|19,0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|7
|0
|1
|6
|3-18
|1
|4,8