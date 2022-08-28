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Барселона - Сельта 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
09 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Барселона
Сельта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Сельта, которое состоится 09 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Барселона
      Барселона
      Сельта
      Виго
      Главные тренеры
      ИспанияХавьер Эрнандес
      АргентинаЭдуардо Херман Коудет
      История личных встреч
      10.05.2022 Испания - Примера Тур 36 Барселона3 : 1Сельта
      06.11.2021 Испания - Примера Тур 13 Сельта3 : 3Барселона
      16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Барселона1 : 2Сельта
      01.10.2020 Испания - Примера Тур 4 Сельта0 : 3Барселона
      27.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Сельта2 : 2Барселона
      09.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Барселона4 : 1Сельта
      04.05.2019 Испания - Примера Тур 36 Сельта2 : 0Барселона
      22.12.2018 Испания - Примера Тур 17 Барселона2 : 0Сельта
      17.04.2018 Испания - Примера Тур 33 Сельта2 : 2Барселона
      11.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Барселона5 : 0Сельта
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Барселона» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид871019-72291,7
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона761019-11990,5
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б852117-51770,8
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М851214-71666,7
      5
      Лига Европы
      		Бетис750210-51571,4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Валенсия841314-81354,2
      7 Реал Сосьедад741212-111361,9
      8 Осасуна84139-81354,2
      9 Вильярреал733110-21257,1
      10 Райо Вальекано831410-121041,7
      11 Сельта73139-131047,6
      12 Мальорка72236-8838,1
      13 Жирона821511-14729,2
      14 Вальядолид72146-13733,3
      15 Альмерия82157-12729,2
      16 Хетафе82158-16729,2
      17 Севилья81348-14625,0
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол71249-14523,8
      19
      Зона вылета
      		Кадис71151-14419,0
      20
      Зона вылета
      		Эльче70163-1814,8

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