Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
30 Октября 2022 года в 19:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 30 Октября 2022 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 0
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 1
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 2
|14.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 0
|09.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 3
|22.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 1
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 0
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 1
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|9
|2
|1
|37-11
|29
|80,6
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|25-11
|28
|84,8
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|8
|2
|3
|26-16
|26
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|6
|6
|1
|24-10
|24
|61,5
| 5
Лига Европы
|Челси
|12
|6
|3
|3
|17-15
|21
|58,3
|6
|Манчестер Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|60,6
|7
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|22-22
|19
|48,7
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|5
|3
|4
|19-15
|18
|50,0
|9
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23-15
|16
|44,4
|10
|Кристал Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13-16
|16
|44,4
|11
|Брентфорд
|13
|3
|6
|4
|19-22
|15
|38,5
|12
|Эвертон
|13
|3
|5
|5
|11-12
|14
|35,9
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|11-12
|14
|38,9
|14
|Борнмут
|13
|3
|4
|6
|12-28
|13
|33,3
|15
|Лидс Юнайтед
|12
|3
|3
|6
|15-19
|12
|33,3
|16
|Астон Вилла
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|30,8
|17
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|30,8
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|13
|3
|2
|8
|21-25
|11
|28,2
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|2
|4
|7
|6-19
|10
|25,6
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
|25,0