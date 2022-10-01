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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
30 Октября 2022 года в 19:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 30 Октября 2022 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Вест Хэм Юнайтед
      Лондон
      Главные тренеры
      НидерландыЭрик тен Хаг
      ШотландияДэвид Мойес
      История личных встреч
      22.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 23 Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
      22.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Юнайтед0 : 1Вест Хэм Юнайтед
      19.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 5 Вест Хэм Юнайтед1 : 2Манчестер Юнайтед
      14.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
      09.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед1 : 0 ДВВест Хэм Юнайтед
      05.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Хэм Юнайтед1 : 3Манчестер Юнайтед
      22.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Манчестер Юнайтед1 : 1Вест Хэм Юнайтед
      22.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Манчестер Юнайтед
      13.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Юнайтед2 : 1Вест Хэм Юнайтед
      29.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 7 Вест Хэм Юнайтед3 : 1Манчестер Юнайтед
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити1292137-112980,6
      2
      Лига чемпионов
      		Арсенал1191125-112884,8
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1382326-162666,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед1366124-102461,5
      5
      Лига Европы
      		Челси1263317-152158,3
      6 Манчестер Юнайтед1162316-162060,6
      7 Фулхэм1354422-221948,7
      8 Брайтон энд Хоув Альбион1253419-151850,0
      9 Ливерпуль1244423-151644,4
      10 Кристал Пэлас1244413-161644,4
      11 Брентфорд1336419-221538,5
      12 Эвертон1335511-121435,9
      13 Вест Хэм Юнайтед1242611-121438,9
      14 Борнмут1334612-281333,3
      15 Лидс Юнайтед1233615-191233,3
      16 Астон Вилла1333711-201230,8
      17 Саутгемптон1333711-201230,8
      18
      Зона вылета
      		Лестер Сити1332821-251128,2
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон132476-191025,6
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест122378-23925,0

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