Сафонов прокомментировал триумф «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Дата публикации: 09-01-2026 00:04

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился своими впечатлениями после победы парижского клуба в Суперкубке Франции.

Основное время матча против «Марселя» завершилось со счётом 2:2, и в серии пенальти парижане одержали верх. Голкипер записал видеообращение после того, как команда завоевала трофей.

- Поздравляю всех с победой в серии пенальти. Думаю, пришло время вместе поднять этот трофей - ещё один в копилку нашей команды, - отметил Матвей.

В данный момент Сафонов восстанавливается после травмы руки. За текущий сезон он провёл четыре матча за «ПСЖ». Ожидается, что к концу января российский голкипер вернётся в строй и продолжит выступать за клуб на высоком уровне.

Победа в Суперкубке Франции стала для «ПСЖ» важным успехом, укрепившим позиции команды в национальных соревнованиях. Матвей Сафонов, несмотря на травму, остаётся ключевым игроком и одним из лидеров клуба. Его возвращение позволит «ПСЖ» рассчитывать на надёжную игру в воротах во всех оставшихся турнирах сезона.