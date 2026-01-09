«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью без голов в матче 21-го тура АПЛ

Дата публикации: 09-01-2026 01:31

В 21-м туре английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне состоялся центральный матч тура между "Арсеналом" и "Ливерпулем". Главным арбитром встречи был назначен Энтони Тейлор - матч прошёл в напряжённой борьбе, но обе команды так и не смогли поразить ворота друг друга. Игра завершилась с сухим счетом 0:0, и болельщики не увидели голов в этом противостоянии.

В ходе встречи соперники создавали опасные моменты, однако голкиперы и защитники сыграли на высоком уровне. Самым тревожным моментом стала травма защитника "Ливерпуля" Конора Брэдли уже на четвёртой компенсированной минуте второго тайма - футболист не сумел самостоятельно покинуть поле, и его пришлось заменить. Подробности о состоянии игрока станут известны позже.

После этого матча "Арсенал" продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 49 очков, в то время как мерсисайдский клуб "Ливерпуль" с 35 баллами занимает четвёртое место. Такой результат сохраняет напряжённую интригу в борьбе за чемпионство и места в Лиге чемпионов.

В рамках следующего тура "Арсенал" 17 января примет на своём поле клуб "Ноттингем Форест", а "Ливерпуль" в этот же день встретится с "Бёрнли". Команды продолжат свои выступления в чемпионате, надеясь на успешное завершение сезона.