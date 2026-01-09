«Реал» и «Барселона» в четвёртый раз подряд сыграют в финале Суперкубка Испании

Дата публикации: 09-01-2026 00:36

Мадридский "Реал" вышел в финал Суперкубка Испании, одержав победу над своим главным соперником в городе - "Атлетико" со счетом 2:1 в напряженном полуфинальном поединке. Эта важная победа позволила "сливочным" вновь побороться за трофей. В финале, который состоится 11 января, соперником "Реала" вновь станет "Барселона". "Барса" ранее уверенно обыграла "Атлетик" из Бильбао со счетом 5:0 в другом полуфинале, этим подтвердив свой статус одного из фаворитов сезона. Будущий финал станет уже четвертым подряд для этих двух титулованных клубов Испании в рамках решающих встреч Суперкубка.

Если вспомнить предыдущие три финальных противостояния между "Реалом" и "Барселоной" в Суперкубке, "сине-гранатовые" одерживали верх дважды, а мадридский клуб праздновал успех лишь однажды - в сезоне 2022/2023, когда итоговый счет был 1:4.

На данный момент действующим обладателем Суперкубка Испании является "Барселона". В финальном матче турнира 2025 года каталонцы разгромили "Реал" со счетом 5:2, тем самым подтвердив свое превосходство на тот момент. Новая встреча в финале между этими грандами снова обещает быть захватывающей и полна интриги.