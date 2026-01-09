Трубин вошёл в топ-10 самых дорогих голкиперов мира

Дата публикации: 09-01-2026 00:01

Украинский голкипер лиссабонской команды «Бенфика» Анатолий Трубин вошёл в десятку самых дорогих вратарей мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Это значительное достижение для украинского спортсмена, который продолжает укреплять свои позиции на международной арене.

Первая строчка рейтинга занял итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Вслед за ним расположились француз Люка Шевалье и нидерландец Барт Вербрюгген. Анатолий Трубин поделил девятое и десятое места с бразильцем Луисом Жуниором. Рыночная стоимость украинца оценивается в 40,4 миллиона евро, что подчёркивает его высокую значимость и потенциал.

Ниже представлен полный топ-10 самых дорогих вратарей мира по версии CIES:

1. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») – 81,4 млн евро

2. Люка Шевалье («Пари Сен-Жермен») – 60 млн евро

3. Барт Вербрюгген («Брайтон») – 58,5 млн евро

4. Жоан Гарсия («Барселона») – 50,8 млн евро

5. Роберт Санчес («Челси») – 47,6 млн евро

6. Миле Свилар («Рома») – 45 млн евро

7. Рубен Руфс («Сандерленд») – 43,2 млн евро

8. Кевин Келлехер («Брентфорд») – 41,6 млн евро

9-10. Анатолий Трубин («Бенфика») – 40,4 млн евро

9-10. Луис Жуниор («Вильярреал») – 40,4 млн евро

Примечательно, что в этот список не попал известный голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который считается одним из ведущих игроков на своей позиции в мировом футболе. Несмотря на это, Трубин продолжает набирать обороты и демонстрировать свой высокий класс.

Ранее бывший вратарь «Бенфики» Артур Мораеш выразил своё одобрение и дал высокую оценку украинским футболистам Анатолию Трубину и Георгию Судакову, отмечая их талант и перспективы на будущее.

Таким образом, включение Трубина в топ-10 самых дорогих вратарей мира подтверждает его статус одного из лучших и перспективных молодых голкиперов современного футбола. Это не только признание заслуг, но и стимул для дальнейшего развития и успехов на международной арене.