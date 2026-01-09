«Милан» в напряженной борьбе добился ничьей с «Дженоа» в 19-м туре Серии А

Дата публикации: 09-01-2026 01:30

В 19-м туре чемпионата Италии, на стадионе Сан-Сиро в Милане прошел интересный и напряжённый матч между Миланом и Дженоа. Игра проходила при полном стадионе и под руководством главного арбитра Маурицио Мариани. Противостояние завершилось мировой ничьей со счетом 1:1, оставив обе команды с определёнными эмоциями и вопросами.

Счёт в игре был открыт на 28-й минуте — нападающий гостей Лоренцо Коломбо сумел отправить мяч в ворота Милана после точной передачи полузащитника Руслана Малиновского. Во втором тайме Милан имел шанс быстро сравнять счет, когда на 58-й минуте Кристиан Пулишич забил гол. Однако после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот — зафиксировав нарушение правил. Финал матча выдался драматичным: на 90+2-й минуте Рафаэл Леау сравнял счет, выведя хозяев из сложной ситуации. На последних секундах встречи, на 90+9-й минуте, Николае Станчу получил шанс спасти матч для Дженоа, пробив пенальти. Но реализовать этот момент у него не получилось — голкипер Милана спас команду от поражения.

После этого драматичного матча Дженоа набрала 16 очков в 19 турах и расположилась на 17-м месте турнирной таблицы Серии А. У Милана теперь 39 очков и команда уверенно занимает вторую строчку, уступая только лидеру турнира — Интеру, у которого на данный момент 42 бала.