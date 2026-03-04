Роналду рискует не сыграть в матчах против сборных Мексики и США из-за травмы

Дата публикации: 04-03-2026 19:19

Нападающий клуба «Аль-Наср» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду получил мышечное повреждение, из-за которого может пропустить от двух до четырёх недель, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Из-за полученной травмы существует вероятность, что Роналду не примет участия в ближайших матчах национальной команды Португалии. В рамках запланированного сбора португальская сборная намерена провести товарищеские встречи с командами Мексики (29 марта) и США (1 апреля).

В следующие дни 41-летний нападающий пройдёт дополнительные медицинские обследования, которые помогут определить точные сроки и этапы восстановления.

Ранее клуб объявил, что у Роналду была диагностирована травма подколенного сухожилия после последней игры в чемпионате Саудовской Аравии против клуба «Аль-Фейха».

В связи с этой ситуацией руководство клуба и медицинский штаб уделяют особое внимание реабилитации футболиста, чтобы максимально сократить период его отсутствия на поле и обеспечить полноценное восстановление физической формы. Также рассматривается возможность корректировки тренировочного процесса и режима нагрузок, чтобы предотвратить обострение травмы.

Фанаты и эксперты ждут официальных заявлений от клуба и сборной, а также надеются на скорейшее возвращение Криштиану к игре, учитывая его важную роль как для клуба, так и для национальной команды. Поддержка болельщиков остаётся одним из ключевых факторов в этот непростой для спортсмена период.