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Ньюкасл - Челси 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
12 Ноября 2022 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Ньюкасл Юнайтед
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Челси, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ньюкасл Юнайтед
      Ньюкасл-апон-Тайн
      Челси
      Лондон
      Главные тренеры
      АнглияЭдди Хау
      АнглияГрэм Поттер
      История личных встреч
      13.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 29 Челси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
      30.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 10 Ньюкасл Юнайтед0 : 3Челси
      15.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Челси2 : 0Ньюкасл Юнайтед
      21.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Ньюкасл Юнайтед0 : 2Челси
      18.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
      19.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Челси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
      12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Челси2 : 1Ньюкасл Юнайтед
      26.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Челси
      13.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ньюкасл Юнайтед3 : 0Челси
      28.01.2018 Кубок Англии 1/16 финала Челси3 : 0Ньюкасл Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал13111131-113487,2
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити13102139-123282,1
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед1476128-112764,3
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1482427-182661,9
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед1372418-192359,0
      6 Брайтон энд Хоув Альбион1363422-172153,8
      7 Челси1363417-162153,8
      8 Ливерпуль1354425-161948,7
      9 Фулхэм1454523-241945,2
      10 Кристал Пэлас1354415-171948,7
      11 Брентфорд1437421-241638,1
      12 Лидс Юнайтед1343619-221538,5
      13 Астон Вилла1443714-211535,7
      14 Лестер Сити1442823-251433,3
      15 Вест Хэм Юнайтед1442812-151433,3
      16 Эвертон1435611-141433,3
      17 Борнмут1434715-321331,0
      18
      Зона вылета
      		Саутгемптон1433812-241228,6
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон142488-221023,8
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест1424810-301023,8

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