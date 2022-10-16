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Барселона - Эспаньол 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
31 Декабря 2022 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания)
Барселона
Эспаньол

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Эспаньол, которое состоится 31 Декабря 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Барселона
      Барселона
      Эспаньол
      Барселона
      Главные тренеры
      ИспанияХавьер Эрнандес
      ИспанияДиего Пенас Мартинес
      История личных встреч
      13.02.2022 Испания - Примера Тур 24 Эспаньол2 : 2Барселона
      20.11.2021 Испания - Примера Тур 14 Барселона1 : 0Эспаньол
      08.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Барселона1 : 0Эспаньол
      04.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Эспаньол2 : 2Барселона
      30.03.2019 Испания - Примера Тур 29 Барселона2 : 0Эспаньол
      08.12.2018 Испания - Примера Тур 15 Эспаньол0 : 4Барселона
      04.02.2018 Испания - Примера Тур 22 Эспаньол1 : 1Барселона
      25.01.2018 Кубок Испании 1/4 финала Барселона2 : 0Эспаньол
      17.01.2018 Кубок Испании 1/4 финала Эспаньол1 : 0Барселона
      09.09.2017 Испания - Примера Тур 3 Барселона5 : 0Эспаньол
      Текстовая трансляция
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      Разбираемся, какие команды выступали лучше других в еврокубках в течение последних пяти лет, на основе данных клубного рейтинга УЕФА. Лучшие клубы Европы последних пяти лет. «Реала» нет даже в пятёрке!0'Сейчас все обсуждают величие Месси, но активизировались разговоры и о его будущем на клубном уровне. Месси выбрал клуб, где продолжит карьеру. Лео принял максимально правильное решение0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Барселона» — «Эспаньол». Начало каталонского дерби запланировано на 16:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона14 12 1 1 33-5 37 88.1
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид14 11 2 1 33-14 35 83.3
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М15 8 3 4 23-14 27 60.0
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад14 8 2 4 19-17 26 61.9
      5
      Лига Европы
      		Атлетик Б15 7 4 4 24-14 25 55.6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Бетис15 7 4 4 17-12 25 55.6
      7 Осасуна14 7 2 5 16-14 23 54.8
      8 Райо Вальекано15 6 5 4 22-18 23 51.1
      9 Вильярреал14 6 3 5 15-10 21 50.0
      10 Мальорка14 5 4 5 13-13 19 45.2
      11 Валенсия14 5 4 5 22-15 19 45.2
      12 Жирона15 4 5 6 22-24 17 37.8
      13 Вальядолид14 5 2 7 13-21 17 40.5
      14 Альмерия14 5 1 8 16-22 16 38.1
      15 Хетафе14 3 5 6 12-20 14 33.3
      16 Эспаньол14 2 6 6 16-22 12 28.6
      17 Сельта14 3 3 8 14-26 12 28.6
      18
      Зона вылета
      		Севилья14 2 5 7 13-22 11 26.2
      19
      Зона вылета
      		Кадис14 2 5 7 9-26 11 26.2
      20
      Зона вылета
      		Эльче15 0 4 11 10-33 4 8.9

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