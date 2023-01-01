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Манчестер Сити - Вулверхэмптон 22 Января прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
22 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Манчестер Сити
Вулверхэмптон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вулверхэмптон, которое состоится 22 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Сити
      Манчестер
      Вулверхэмптон
      Вулверхэмптон
      Главные тренеры
      ИспанияХосеп Гвардиола
      ПортугалияБруну Лаже
      ИспанияХулен Лопетеги
      История личных встреч
      17.09.2022 Англия - Премьер-лига Тур 8 Вулверхэмптон0 : 3Манчестер Сити
      11.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 33 Вулверхэмптон1 : 5Манчестер Сити
      11.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 16 Манчестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
      02.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Сити4 : 1Вулверхэмптон
      21.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Вулверхэмптон1 : 3Манчестер Сити
      27.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Вулверхэмптон3 : 2Манчестер Сити
      06.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Сити0 : 2Вулверхэмптон
      20.07.2019 Премьер-лига Азия Трофи Финал Вулверхэмптон0 : 0 3 : 2Манчестер Сити
      14.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Манчестер Сити3 : 0Вулверхэмптон
      25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вулверхэмптон1 : 1Манчестер Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал18 15 2 1 42-14 47 87.0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити19 13 3 3 50-20 42 73.7
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед20 10 9 1 33-11 39 65.0
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед19 12 3 4 30-22 39 68.4
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур20 10 3 7 39-31 33 55.0
      6 Брайтон энд Хоув Альбион19 9 4 6 37-27 31 54.4
      7 Фулхэм20 9 4 7 32-29 31 51.7
      8 Ливерпуль19 8 5 6 34-25 29 50.9
      9 Брентфорд19 7 8 4 32-28 29 50.9
      10 Челси20 8 5 7 22-21 29 48.3
      11 Астон Вилла20 8 4 8 23-27 28 46.7
      12 Кристал Пэлас20 6 6 8 18-27 24 40.0
      13 Ноттингем Форест20 5 6 9 16-35 21 35.0
      14 Лестер Сити20 5 3 12 28-35 18 30.0
      15 Вест Хэм Юнайтед20 5 3 12 17-25 18 30.0
      16 Лидс Юнайтед18 4 5 9 26-33 17 31.5
      17 Вулверхэмптон19 4 5 10 12-27 17 29.8
      18
      Зона вылета
      		Борнмут20 4 5 11 19-42 17 28.3
      19
      Зона вылета
      		Эвертон20 3 6 11 15-28 15 25.0
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон20 4 3 13 17-35 15 25.0

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