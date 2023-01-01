Манчестер Сити - Вулверхэмптон 22 Января прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
22 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вулверхэмптон, которое состоится 22 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Бруну Лаже
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|17.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 3
|11.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 5
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0
|02.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|4 : 1
|21.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 3
|27.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|3 : 2
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 2
|20.07.2019
|Премьер-лига Азия Трофи
|Финал
|0 : 0 3 : 2
|14.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|3 : 0
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|15
|2
|1
|42-14
|47
|87.0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|19
|13
|3
|3
|50-20
|42
|73.7
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|10
|9
|1
|33-11
|39
|65.0
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|19
|12
|3
|4
|30-22
|39
|68.4
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|10
|3
|7
|39-31
|33
|55.0
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|9
|4
|6
|37-27
|31
|54.4
|7
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|51.7
|8
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34-25
|29
|50.9
|9
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|50.9
|10
|Челси
|20
|8
|5
|7
|22-21
|29
|48.3
|11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23-27
|28
|46.7
|12
|Кристал Пэлас
|20
|6
|6
|8
|18-27
|24
|40.0
|13
|Ноттингем Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|35.0
|14
|Лестер Сити
|20
|5
|3
|12
|28-35
|18
|30.0
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|17-25
|18
|30.0
|16
|Лидс Юнайтед
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|31.5
|17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|29.8
| 18
Зона вылета
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19-42
|17
|28.3
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15-28
|15
|25.0
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17-35
|15
|25.0