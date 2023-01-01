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Брайтон энд Хоув Альбион - Ливерпуль 29 Января прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
29 Января 2023 года в 16:30 (+03:00). Кубок Англии, 1/16 финала
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ливерпуль, которое состоится 29 Января 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
14.01.2023 Англия - Премьер-лига Тур 20 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ливерпуль
01.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 9 Ливерпуль3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
12.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 29 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Ливерпуль
30.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 10 Ливерпуль2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
03.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 22 Ливерпуль0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ливерпуль
08.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Ливерпуль
30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ливерпуль2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Ливерпуль
25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
1-й раунд
Метка
Шеффилд Уэнсдей
Моркам
2 : 0
Херефорд
Портсмут
1 : 3
Саут-Шилдс
Форест Грин Роверс
0 : 2
Брэдфорд Сити
Харрогейт Таун
0 : 1
Болтон Уондерерс
Барнсли
1 : 2
Бёртон Альбион
Нидхэм Маркет
2 : 0
Мейденхед Юнайтед
Дагенхэм энд Редбридж
0 : 1
Стокпорт Каунти
Суиндон Таун
4 : 0
Бристоль Роверс
Рочдейл
1 : 0
Уиком Уондерерс
Уолсолл
0 : 2
Барнет
Челмсфорд Сити
1 : 1
Честерфилд
Нортгемптон Таун
1 : 0
Кру Александра
Лейтон Ориент
1 : 0
Барроу
Мэнсфилд Таун
0 : 1
Чиппенхэм Таун
Линкольн Сити
1 : 0
Гейтсхед
Стивенидж
2 : 3
Челтнем Таун
Элвчёрч
1 : 2
Филд
Гиллингем
1 : 1
Ньюпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
2 : 0
Милтон-Кинс Донс
Тонтон Таун
6 : 0
Флитвуд Таун
Оксфорд Сити
3 : 1
Борхэм Вуд
Истли
3 : 1
Кроули Таун
Аккрингтон Стэнли
1 : 4
Питерборо Юнайтед
Солфорд Сити
0 : 0
Солихалл Мурс
Хартлпул Юнайтед
2 : 2
Саттон Юнайтед
Фарнборо
0 : 2
Гримсби Таун
Плимут Аргайл
5 : 1
Карлайл Юнайтед
Транмир Роверс
2 : 1
Эббсфлит Юнайтед
Галифакс Таун
2 : 1
Бакстон
Мертир Таун
2 : 0
Донкастер Роверс
Кинг Линн Таун
0 : 1
Чарльтон Атлетик
Колвилл Таун
4 : 1
Уэймут
Уимблдон
1 : 1
Шрусбери Таун
Йорк Сити
2 : 1
Порт Вейл
Эксетер Сити
2 : 3
Рексем
Олдхэм Атлетик
3 : 0
Керзон Аштон
Кембридж Юнайтед
0 : 0
Торки Юнайтед
Дерби Каунти
2 : 2
Брэкнелл Таун
Ипсвич Таун
0 : 3
Уокинг
Оксфорд Юнайтед
1 : 2
1-й раунд. Переигровка
Метка
Челмсфорд Сити
Барнет
0 : 1
Гиллингем
Филд
1 : 0
Хартлпул Юнайтед
Солихалл Мурс
1 : 1 4 : 3
Уимблдон
Уэймут
3 : 1
Кембридж Юнайтед
Керзон Аштон
0 : 0 4 : 2
Дерби Каунти
Торки Юнайтед
5 : 0
Солфорд Сити
Питерборо Юнайтед
0 : 3
2-й раунд
Метка
Кинг Линн Таун
Стивенидж
0 : 3
Форест Грин Роверс
Элвчёрч
2 : 1
Оксфорд Юнайтед
Эксетер Сити
4 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Мэнсфилд Таун
2 : 1
Уимблдон
Честерфилд
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Гримсби Таун
1 : 2
Уолсолл
Карлайл Юнайтед
2 : 1
Портсмут
Милтон-Кинс Донс
3 : 2
Шрусбери Таун
Питерборо Юнайтед
3 : 1
Хартлпул Юнайтед
Харрогейт Таун
3 : 1
Чарльтон Атлетик
Стокпорт Каунти
2 : 2
Барнсли
Кру Александра
3 : 0
Аккрингтон Стэнли
Барнет
1 : 0
Рексем
Фарнборо
4 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
Гиллингем
1 : 1
Эббсфлит Юнайтед
Флитвуд Таун
0 : 1
Бёртон Альбион
Чиппенхэм Таун
6 : 1
Бристоль Роверс
Борхэм Вуд
0 : 2
Ньюпорт Каунти
Дерби Каунти
1 : 2
Ипсвич Таун
Бакстон
4 : 0
2-й раунд. Переигровка
Метка
Стокпорт Каунти
Чарльтон Атлетик
3 : 1
Гиллингем
Дагенхэм энд Редбридж
3 : 2
1/32 финала
Метка
Манчестер Юнайтед
Эвертон
3 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Портсмут
1 : 0
Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
3 : 1
Кристал Пэлас
Саутгемптон
1 : 2
Рединг
Уотфорд
2 : 0
Гиллингем
Лестер Сити
0 : 1
Ипсвич Таун
Ротерхэм Юнайтед
4 : 1
Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Халл Сити
Фулхэм
0 : 2
Шрусбери Таун
Сандерленд
1 : 2
Блэкпул
Ноттингем Форест
4 : 1
Флитвуд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Борхэм Вуд
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
Борнмут
Бёрнли
2 : 4
Мидлсбро
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 5
Честерфилд
Вест Бромвич Альбион
3 : 3
Лутон Таун
Уиган Атлетик
1 : 1
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
0 : 1
Ковентри Сити
Рексем
3 : 4
Гримсби Таун
Бёртон Альбион
1 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Ливерпуль
Вулверхэмптон
2 : 2
Дерби Каунти
Барнсли
3 : 0
Бристоль Сити
Суонси Сити
1 : 1
Кардифф Сити
Лидс Юнайтед
2 : 2
Стокпорт Каунти
Уолсолл
1 : 2
Норвич Сити
Блэкберн Роверс
0 : 1
Хартлпул Юнайтед
Сток Сити
0 : 3
Манчестер Сити
Челси
4 : 0
Астон Вилла
Стивенидж
1 : 2
Оксфорд Юнайтед
Арсенал
0 : 3
Форест Грин Роверс
Бирмингем Сити
1 : 2
1/32 финала. Переигровка
Метка
Уиган Атлетик
Лутон Таун
1 : 2
Вулверхэмптон
Ливерпуль
0 : 1
Суонси Сити
Бристоль Сити
1 : 2 ДВ
Вест Бромвич Альбион
Честерфилд
4 : 0
Лидс Юнайтед
Кардифф Сити
5 : 2
Аккрингтон Стэнли
Борхэм Вуд
1 : 0 ДВ
1/16 финала
Метка
A01
 Манчестер Сити
Арсенал
1 : 0
A02
 Уолсолл
Лестер Сити
0 : 1
A08
 Аккрингтон Стэнли
Лидс Юнайтед
1 : 3
A03
 Саутгемптон
Блэкпул
2 : 1
A04
 Ипсвич Таун
Бёрнли
0 : 0
A07
 Фулхэм
Сандерленд
1 : 1
A05
 Лутон Таун
Гримсби Таун
2 : 2
A06
 Шеффилд Уэнсдей
Флитвуд Таун
1 : 1
A09
 Бристоль Сити
Вест Бромвич Альбион
3 : 0
A10
 Блэкберн Роверс
Бирмингем Сити
2 : 2
A11
 Престон Норт Энд
Тоттенхэм Хотспур
28.01
A12
 Манчестер Юнайтед
Рединг
28.01
A13
 Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
29.01
A14
 Сток Сити
Стивенидж
29.01
A15
 Рексем
Шеффилд Юнайтед
29.01
A16
 Дерби Каунти
Вест Хэм Юнайтед
30.01

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