Вильярреал - Барселона 12 Февраля прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
12 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Барселона, которое состоится 12 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Энрике Сетьен
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|20.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 10
|3 : 0
|22.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 2
|27.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 3
|25.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 2
|27.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|4 : 0
|05.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 4
|24.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 1
|02.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 30
|4 : 4
|02.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 0
|09.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 34
|5 : 1
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|20
|17
|2
|1
|42-7
|53
|88.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|14
|3
|3
|40-17
|45
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|20
|12
|3
|5
|28-19
|39
|65.0
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|20
|10
|5
|5
|29-17
|35
|58.3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|54.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|50.8
|7
|Райо Вальекано
|20
|9
|5
|6
|27-22
|32
|53.3
|8
|Вильярреал
|20
|9
|4
|7
|22-17
|31
|51.7
|9
|Осасуна
|20
|8
|5
|7
|19-19
|29
|48.3
|10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|44.4
|11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|38.1
|12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|38.1
|13
|Вальядолид
|20
|7
|2
|11
|15-28
|23
|38.3
|14
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-32
|23
|38.3
|15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|34.9
|16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|34.9
|17
|Эспаньол
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|35.0
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|31.7
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|17-27
|18
|30.0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|20
|1
|6
|13
|15-40
|9
|15.0