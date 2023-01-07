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Вильярреал - Барселона 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
12 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Вильярреал
Барселона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Барселона, которое состоится 12 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вильярреал
      Вильярреал
      Барселона
      Барселона
      Главные тренеры
      ИспанияУнаи Эмери
      ИспанияЭнрике Сетьен
      ИспанияХавьер Эрнандес
      История личных встреч
      20.10.2022 Испания - Примера Тур 10 Барселона3 : 0Вильярреал
      22.05.2022 Испания - Примера Тур 38 Барселона0 : 2Вильярреал
      27.11.2021 Испания - Примера Тур 15 Вильярреал1 : 3Барселона
      25.04.2021 Испания - Примера Тур 32 Вильярреал1 : 2Барселона
      27.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Барселона4 : 0Вильярреал
      05.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Вильярреал1 : 4Барселона
      24.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Барселона2 : 1Вильярреал
      02.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Вильярреал4 : 4Барселона
      02.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Барселона2 : 0Вильярреал
      09.05.2018 Испания - Примера Тур 34 Барселона5 : 1Вильярреал
      Текстовая трансляция
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      «Барселона» попыталась зарегистрировать контракт Гави, но встретила сопротивление со стороны лиги – пришлось решать вопрос через суд. «Барселона» потеряет игрока, которого оценила в миллиард? Что не так с контрактом Гави0'Жерар Пике строит бизнес-империю с самого дебюта в профессиональном футболе, и с каждым годом его инвестиционный портфель увеличивается. Владеет двумя клубами, рубит деньги с саудовцев, развивает киберспорт. Бизнес-империя Пике0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона20 17 2 1 42-7 53 88.3
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид20 14 3 3 40-17 45 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад20 12 3 5 28-19 39 65.0
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М20 10 5 5 29-17 35 58.3
      5
      Лига Европы
      		Бетис21 10 4 7 27-22 34 54.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б21 9 5 7 31-22 32 50.8
      7 Райо Вальекано20 9 5 6 27-22 32 53.3
      8 Вильярреал20 9 4 7 22-17 31 51.7
      9 Осасуна20 8 5 7 19-19 29 48.3
      10 Мальорка21 8 4 9 16-20 28 44.4
      11 Жирона21 6 6 9 27-31 24 38.1
      12 Севилья21 6 6 9 23-29 24 38.1
      13 Вальядолид20 7 2 11 15-28 23 38.3
      14 Сельта20 6 5 9 22-32 23 38.3
      15 Альмерия21 6 4 11 25-34 22 34.9
      16 Кадис21 5 7 9 17-33 22 34.9
      17 Эспаньол20 4 9 7 24-30 21 35.0
      18
      Зона вылета
      		Валенсия21 5 5 11 26-26 20 31.7
      19
      Зона вылета
      		Хетафе20 4 6 10 17-27 18 30.0
      20
      Зона вылета
      		Эльче20 1 6 13 15-40 9 15.0

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