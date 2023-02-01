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Ливерпуль - Реал Мадрид 21 Февраля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
21 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния)
Ливерпуль
Реал Мадрид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Реал Мадрид, которое состоится 21 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль, Англия
      Реал Мадрид
      Мадрид, Испания
      Главные тренеры
      ГерманияЮрген Клопп
      ИталияКарло Анчелотти
      История личных встреч
      28.05.2022 Лига чемпионов Финал Ливерпуль0 : 1Реал Мадрид
      14.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала Ливерпуль0 : 0Реал Мадрид
      06.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала Реал Мадрид3 : 1Ливерпуль
      26.05.2018 Лига чемпионов Финал Реал Мадрид3 : 1Ливерпуль
      04.11.2014 Лига чемпионов Группа B. Тур 4 Реал Мадрид1 : 0Ливерпуль
      22.10.2014 Лига чемпионов Группа B. Тур 3 Ливерпуль0 : 3Реал Мадрид
      10.03.2009 Лига чемпионов 1/8 финала Ливерпуль4 : 0Реал Мадрид
      25.02.2009 Лига чемпионов 1/8 финала Реал Мадрид0 : 1Ливерпуль
      Текстовая трансляция
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      Синдром седьмого сезона Юргена Клоппа. Разбор проблем «Ливерпуля». Почему «Ливерпуль» так плох и пора ли Клоппу уходить?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      A04
      		 Милан (Италия)
      Тоттенхэм Хотспур (Англия)
      Милан
      Тоттенхэм Хотспур
      1 : 0
      Тоттенхэм Хотспур
      Милан
      08.03
      1
      0
      1
      0
      A08
      		 ПСЖ (Франция)
      Бавария (Германия)
      ПСЖ
      Бавария
      0 : 1
      Бавария
      ПСЖ
      08.03
      0
      1
      0
      1
      A06
      		 Боруссия Д (Германия)
      Челси (Англия)
      Боруссия Д
      Челси
      1 : 0
      Челси
      Боруссия Д
      07.03
      1
      0
      1
      0
      A02
      		 Брюгге (Бельгия)
      Бенфика (Португалия)
      Брюгге
      Бенфика
      0 : 2
      Бенфика
      Брюгге
      07.03
      0
      1
      0
      2
      A05
      		 Айнтрахт Ф (Германия)
      Наполи (Италия)
      Айнтрахт Ф
      Наполи
      21.02
      Наполи
      Айнтрахт Ф
      15.03
      0
      0
      0
      0
      A03
      		 Ливерпуль (Англия)
      Реал Мадрид (Испания)
      Ливерпуль
      Реал Мадрид
      21.02
      Реал Мадрид
      Ливерпуль
      15.03
      0
      0
      0
      0
      A07
      		 Интер М (Италия)
      Порту (Португалия)
      Интер М
      Порту
      22.02
      Порту
      Интер М
      14.03
      0
      0
      0
      0
      A01
      		 РБ Лейпциг (Германия)
      Манчестер Сити (Англия)
      РБ Лейпциг
      Манчестер Сити
      22.02
      Манчестер Сити
      РБ Лейпциг
      14.03
      0
      0
      0
      0
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      11.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      11.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      12.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      12.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      19.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      19.04
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      09.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      10.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      17.05
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      		10.06

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