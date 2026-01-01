Галатасарай - Атлетико 21 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Атлетико М, которое состоится 21 Января 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|7
|зщ
|Роланд Шаллаи
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|4
|зщ
|Исмаил Якобс
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|10
|пз
|Лерой Зане
|99
|пз
|Марио Лемина
|11
|пз
|Юнус Акгюн
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
|45
|нп
|Виктор Осимхен
|13
|вр
|Ян Облак
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|8
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|10
|нп
|Алекс Баэна
|Окан Бурук
|Диего Симеоне
|25.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|2 : 0
|15.09.2015
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|25.02.2010
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 2
|18.02.2010
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 1
|17.01.2026
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|1 : 1
|13.01.2026
|Кубок Турции
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|10.01.2026
|Суперкубок Турции
|Финал
|0 : 2
|05.01.2026
|Суперкубок Турции
|1/2 финала
|4 : 1
|21.12.2025
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|3 : 0
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|13.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|08.01.2026
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|12
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Атлетико М
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Челси
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Барселона
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Марсель
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Монако
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Байер
|6
|9
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Карабах
|6
|7
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|7
|7
| 24
Плей-офф
|Наполи
|6
|7
|25
|Копенгаген
|6
|7
|26
|Бенфика
|6
|6
|27
|Пафос
|6
|6
|28
|Юнион
|6
|6
|29
|Атлетик Б
|6
|5
|30
|Олимпиакос
|6
|5
|31
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|3
|33
|Славия П
|6
|3
|34
|Аякс
|6
|3
|35
|Вильярреал
|6
|1
|36
|Кайрат
|7
|1