Галатасарай - Атлетико 21 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 21-01-2026 19:45
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
21 Января 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Галатасарай
Атлетико М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Атлетико М, которое состоится 21 Января 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Атлетико М
Мадрид, Испания
1 Турция вр Угурджан Чакыр
7 Венгрия зщ Роланд Шаллаи
6 Колумбия зщ Давинсон Санчес
42 Турция зщ Абдюлькерим Бардакджи
4 Сенегал зщ Исмаил Якобс
34 Уругвай пз Лукас Торрейра
10 Германия пз Лерой Зане
99 Габон пз Марио Лемина
11 Турция пз Юнус Акгюн
53 Турция нп Барыш Алпер Йылмаз
45 Нигерия нп Виктор Осимхен
13 Словения вр Ян Облак
17 Словакия зщ Давид Ганцко
3 Италия зщ Маттео Руджери
18 Испания зщ Марк Пубиль
14 Испания зщ Маркос Льоренте
20 Аргентина пз Джулиано Симеоне
8 Испания пз Пабло Барриос
6 Испания пз Коке
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
10 Испания нп Алекс Баэна
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
25.11.2015 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур Атлетико М2 : 0Галатасарай
15.09.2015 Лига чемпионов Группа C. 1-й тур Галатасарай0 : 2Атлетико М
25.02.2010 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Галатасарай1 : 2Атлетико М
18.02.2010 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Атлетико М1 : 1Галатасарай
17.01.2026 Турция — Суперлига 18-й тур Галатасарай1 : 1
13.01.2026 Кубок Турции Группа A. 2-й тур 1 : 2Галатасарай
10.01.2026 Суперкубок Турции Финал Галатасарай0 : 2
05.01.2026 Суперкубок Турции 1/2 финала Галатасарай4 : 1
21.12.2025 Турция — Суперлига 17-й тур Галатасарай3 : 0
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Атлетико М1 : 0
13.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала 0 : 1Атлетико М
08.01.2026 Суперкубок Испании 1/2 финала Атлетико М1 : 2
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 1 : 1Атлетико М
21.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 0 : 3Атлетико М
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Галатасарай» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Брюгге77
24
Плей-офф
Наполи67
25 Копенгаген67
26 Бенфика66
27 Пафос66
28 Юнион66
29 Атлетик Б65
30 Олимпиакос65
31 Айнтрахт Ф64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат71

