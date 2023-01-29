Реал Мадрид - Эспаньол 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
11 Марта 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 25-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Эспаньол, которое состоится 11 Марта 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|28.08.2022
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 3
|30.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 34
|4 : 0
|03.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|28.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 1
|07.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 0
|27.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 4
|22.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 0
|27.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0
|01.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 0
|18.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|20
|2
|2
|46-8
|62
|86.1
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|16
|5
|3
|47-18
|53
|73.6
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|24
|13
|5
|6
|32-23
|44
|61.1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|24
|12
|5
|7
|32-25
|41
|56.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|24
|11
|4
|9
|28-23
|37
|51.4
|7
|Райо Вальекано
|24
|9
|8
|7
|29-25
|35
|48.6
|8
|Осасуна
|24
|9
|7
|8
|22-23
|34
|47.2
|9
|Атлетик Б
|24
|9
|6
|9
|33-26
|33
|45.8
|10
|Мальорка
|24
|9
|4
|11
|21-25
|31
|43.1
|11
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|41.7
|12
|Сельта
|24
|7
|7
|10
|26-34
|28
|38.9
|13
|Кадис
|25
|6
|9
|10
|20-37
|27
|36.0
|14
|Эспаньол
|24
|6
|9
|9
|30-36
|27
|37.5
|15
|Вальядолид
|24
|8
|3
|13
|18-34
|27
|37.5
|16
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25-34
|26
|34.7
|17
|Альмерия
|24
|7
|4
|13
|28-42
|25
|34.7
| 18
Зона вылета
|Севилья
|24
|6
|7
|11
|27-39
|25
|34.7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|24
|6
|5
|13
|27-28
|23
|31.9
| 20
Зона вылета
|Эльче
|24
|2
|6
|16
|18-48
|12
|16.7