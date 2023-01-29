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Реал Мадрид - Эспаньол 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
11 Марта 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 25-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
Реал Мадрид
Эспаньол

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Эспаньол, которое состоится 11 Марта 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Эспаньол
      Барселона
      Главные тренеры
      ИталияКарло Анчелотти
      ИспанияДиего Пенас Мартинес
      История личных встреч
      28.08.2022 Испания - Примера Тур 3 Эспаньол1 : 3Реал Мадрид
      30.04.2022 Испания - Примера Тур 34 Реал Мадрид4 : 0Эспаньол
      03.10.2021 Испания - Примера Тур 8 Эспаньол2 : 1Реал Мадрид
      28.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Эспаньол0 : 1Реал Мадрид
      07.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Реал Мадрид2 : 0Эспаньол
      27.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Эспаньол2 : 4Реал Мадрид
      22.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Реал Мадрид1 : 0Эспаньол
      27.02.2018 Испания - Примера Тур 26 Эспаньол1 : 0Реал Мадрид
      01.10.2017 Испания - Примера Тур 7 Реал Мадрид2 : 0Эспаньол
      18.02.2017 Испания - Примера Тур 23 Реал Мадрид2 : 0Эспаньол
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      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона24 20 2 2 46-8 62 86.1
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид24 16 5 3 47-18 53 73.6
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М24 13 6 5 38-19 45 62.5
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад24 13 5 6 32-23 44 61.1
      5
      Лига Европы
      		Бетис24 12 5 7 32-25 41 56.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал24 11 4 9 28-23 37 51.4
      7 Райо Вальекано24 9 8 7 29-25 35 48.6
      8 Осасуна24 9 7 8 22-23 34 47.2
      9 Атлетик Б24 9 6 9 33-26 33 45.8
      10 Мальорка24 9 4 11 21-25 31 43.1
      11 Жирона24 8 6 10 38-38 30 41.7
      12 Сельта24 7 7 10 26-34 28 38.9
      13 Кадис25 6 9 10 20-37 27 36.0
      14 Эспаньол24 6 9 9 30-36 27 37.5
      15 Вальядолид24 8 3 13 18-34 27 37.5
      16 Хетафе25 6 8 11 25-34 26 34.7
      17 Альмерия24 7 4 13 28-42 25 34.7
      18
      Зона вылета
      		Севилья24 6 7 11 27-39 25 34.7
      19
      Зона вылета
      		Валенсия24 6 5 13 27-28 23 31.9
      20
      Зона вылета
      		Эльче24 2 6 16 18-48 12 16.7

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