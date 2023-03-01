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Оренбург - Спартак М 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
18 Марта 2023 года в 12:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Оренбург
Спартак М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Спартак М, которое состоится 18 Марта 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Оренбург
      Оренбург
      Спартак М
      Москва
      Главные тренеры
      ЧехияМарцел Личка
      ИспанияГильермо Абаскаль
      История личных встреч
      31.07.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 3 Спартак М4 : 1Оренбург
      14.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Оренбург1 : 3Спартак М
      29.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Спартак М1 : 2Оренбург
      26.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Оренбург2 : 0Спартак М
      19.02.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Февраль 2019 Спартак М1 : 1Оренбург
      28.07.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Спартак М1 : 0Оренбург
      03.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Спартак М3 : 2Оренбург
      16.09.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Оренбург1 : 3Спартак М
      Текстовая трансляция
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      Благодаря Соболеву «Спартак» прямо сейчас очень разнообразен впереди. Для «Спартака» в сложной ситуации Соболев важнее Промеса! Матч с «Факелом» это доказал0'За два последних тура красно-белые пострадали от судей столько же раз, сколько и за всю первую часть сезона. Из тройки лидеров только «Спартак» не получил помощь от судей. Таблица ошибок арбитров РПЛ0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит19 15 3 1 53-9 48 84.2
      2 Спартак М19 12 4 3 45-22 40 70.2
      3 Ростов19 11 5 3 35-27 38 66.7
      4 Динамо М19 9 5 5 35-24 32 56.1
      5 ЦСКА19 9 5 5 34-20 32 56.1
      6 Ахмат19 9 2 8 30-29 29 50.9
      7 Краснодар19 8 5 6 36-32 29 50.9
      8 Оренбург19 9 1 9 38-40 28 49.1
      9 Сочи19 8 4 7 29-36 28 49.1
      10 Урал19 7 4 8 24-30 25 43.9
      11 Крылья Советов19 5 5 9 20-30 20 35.1
      12 Локомотив М19 5 4 10 24-35 19 33.3
      13 Пари Нижний Новгород19 5 4 10 23-34 19 33.3
      14 Факел19 1 11 7 24-37 14 24.6
      15
      Зона вылета
      		Химки19 3 4 12 19-40 13 22.8
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М19 1 4 14 9-33 7 12.3

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