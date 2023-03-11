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Жирона - Реал Мадрид 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
25 Апреля 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Жирона
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Реал Мадрид, которое состоится 25 Апреля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Реал Мадрид
Мадрид
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
22УругвайзщСантьяго Буэно
15Испаниязщ Хуанпе
16ИспаниязщХавьер Эрнандес
11Испаниязщ Валери
23ИспанияпзИван Мартин
18ИспанияпзОриоль Ромеу
17ИспанияпзРодриго Рикельме
8УкраинанпВиктор Цыганков
9АргентинанпВалентин Кастельянос
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
6Испаниязщ Начо
8ГерманияпзТони Кроос
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
10ХорватияпзЛука Модрич
21Бразилиянп Родриго
9ФранциянпКарим Бензема
20Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Будущее Карло Анчелотти остаётся туманным. Контракт итальянца истекает в 2024 году, но не исключено, что он сменит место работы уже ближайшим летом.Материалы по теме «Реал» тоже задумался о новом главном тренере. Основные кандидаты уже известны 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Жирона» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона30 24 4 2 54-9 76 84.4
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид30 20 5 5 63-24 65 72.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М30 18 6 6 47-22 60 66.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад30 16 6 8 39-29 54 60.0
5
Лига Европы
Бетис30 14 6 10 39-33 48 53.3
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал30 14 5 11 39-30 47 52.2
7 Атлетик Б30 13 7 10 42-30 46 51.1
8 Осасуна30 11 8 11 28-32 41 45.6
9 Мальорка30 11 7 12 29-31 40 44.4
10 Райо Вальекано30 10 10 10 36-36 40 44.4
11 Жирона30 10 8 12 44-43 38 42.2
12 Севилья30 10 8 12 37-45 38 42.2
13 Сельта30 9 9 12 36-42 36 40.0
14 Вальядолид30 10 5 15 26-48 35 38.9
15 Кадис30 7 11 12 23-42 32 35.6
16 Хетафе30 7 10 13 28-39 31 34.4
17 Альмерия30 8 6 16 36-52 30 33.3
18
Зона вылета
Валенсия30 8 6 16 32-36 30 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
20
Зона вылета
Эльче30 2 7 21 20-61 13 14.4

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