Реал Мадрид - Хетафе 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
13 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Хетафе, которое состоится 13 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|5
|зщ
|Хесус Вальехо
|6
|зщ
|Начо
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|19
|пз
|Даниель Себальос
|11
|пз
|Марко Асенсио
|17
|нп
|Лукас Васкес
|24
|нп
|Мариано Диас
|20
|нп
|Винисиус Жуниор
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|23
|зщ
|Стефан Митрович
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|9
|пз
|Порту
|24
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|20
|пз
|Неманья Максимович
|11
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Хайме Мата
|19
|нп
|Борха Майораль
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|21
|6
|6
|60-26
|69
|69.7
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|21
|5
|7
|69-32
|68
|68.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|33
|18
|7
|8
|43-29
|61
|61.6
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|33
|16
|6
|11
|47-34
|54
|54.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|33
|15
|7
|11
|40-37
|52
|52.5
|7
|Жирона
|33
|13
|8
|12
|52-46
|47
|47.5
|8
|Атлетик Б
|33
|13
|8
|12
|43-33
|47
|47.5
|9
|Райо Вальекано
|33
|12
|10
|11
|40-42
|46
|46.5
|10
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|29-35
|44
|44.4
|11
|Севилья
|33
|12
|8
|13
|41-49
|44
|44.4
|12
|Мальорка
|33
|11
|8
|14
|32-37
|41
|41.4
|13
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|38-46
|39
|39.4
|14
|Альмерия
|33
|10
|6
|17
|42-58
|36
|36.4
|15
|Кадис
|33
|8
|11
|14
|26-49
|35
|35.4
|16
|Вальядолид
|33
|10
|5
|18
|30-57
|35
|35.4
|17
|Валенсия
|33
|9
|7
|17
|36-40
|34
|34.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|33
|8
|10
|15
|30-42
|34
|34.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|33
|7
|10
|16
|40-56
|31
|31.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
|16.2