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Реал Мадрид - Хетафе 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
13 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Реал Мадрид
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Хетафе, которое состоится 13 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Хетафе
Хетафе
1БельгияврТибо Куртуа
3БразилиязщЭдер Милитао
5ИспаниязщХесус Вальехо
6Испаниязщ Начо
15УругвайпзФедерико Вальверде
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
19ИспанияпзДаниель Себальос
11ИспанияпзМарко Асенсио
17ИспаниянпЛукас Васкес
24Доминиканская РеспубликанпМариано Диас
20Бразилиянп Винисиус Жуниор
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
2Тогозщ Джене
23СербиязщСтефан Митрович
4УругвайзщГастон Альварес
9Испанияпз Порту
24ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
20СербияпзНеманья Максимович
11ИспанияпзКарлес Аленья
7ИспаниянпХайме Мата
19ИспаниянпБорха Майораль
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Атлетико М33 21 6 6 60-26 69 69.7
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид33 21 5 7 69-32 68 68.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад33 18 7 8 43-29 61 61.6
5
Лига Европы
Вильярреал33 16 6 11 47-34 54 54.5
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис33 15 7 11 40-37 52 52.5
7 Жирона33 13 8 12 52-46 47 47.5
8 Атлетик Б33 13 8 12 43-33 47 47.5
9 Райо Вальекано33 12 10 11 40-42 46 46.5
10 Осасуна33 12 8 13 29-35 44 44.4
11 Севилья33 12 8 13 41-49 44 44.4
12 Мальорка33 11 8 14 32-37 41 41.4
13 Сельта33 10 9 14 38-46 39 39.4
14 Альмерия33 10 6 17 42-58 36 36.4
15 Кадис33 8 11 14 26-49 35 35.4
16 Вальядолид33 10 5 18 30-57 35 35.4
17 Валенсия33 9 7 17 36-40 34 34.3
18
Зона вылета
Хетафе33 8 10 15 30-42 34 34.3
19
Зона вылета
Эспаньол33 7 10 16 40-56 31 31.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

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