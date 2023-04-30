Арарат-Армения - Арис 27 Июля прямая трансляция
27 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Арис, которое состоится 27 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Арис
Салоники, Греция
Главные тренеры
|Апостолос Терзис
История личных встреч
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 4 2 : 4
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|05.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 5
|01.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 2
|03.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|4 : 2
|30.04.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|3 : 2
|26.04.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|2 : 1