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Арарат-Армения - Арис 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Арарат-Армения
Арис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Арис, которое состоится 27 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Арис
Салоники, Греция
Главные тренеры
Греция Апостолос Терзис
История личных встреч
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 4 2 : 4Арарат-Армения
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Арарат-Армения1 : 1
05.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур 2 : 5Арарат-Армения
01.06.2023 Армения - Премьер-лига 35-й тур Арарат-Армения0 : 0
27.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур 2 : 1Арарат-Армения
14.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 1 : 1Арис
08.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Арис1 : 2
03.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Арис4 : 2
30.04.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 33-й тур 3 : 2Арис
26.04.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Арис2 : 1

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