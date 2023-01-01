Манчестер Сити - Севилья 16 Августа прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
16 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок УЕФА - 2023, Финал
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Севилья, которое состоится 16 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок УЕФА - 2023, Финал, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Севилья
Севилья, Испания
|18
|вр
|Штефан Ортега
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|6
|зщ
|Натан Аке
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|47
|пз
|Фил Фоден
|19
|пз
|Хулиан Альварес
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|13
|вр
|Боно
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|20
|пз
|Фернандо
|10
|пз
|Иван Ракитич
|5
|пз
|Лукас Окампос
|7
|пз
|Сусо
|21
|пз
|Оливер Торрес
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|02.11.2022
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|3 : 1
|06.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|0 : 4
|03.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|1 : 3
|21.10.2015
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|11.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 5
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Спустя полгода после ухода из «Севильи», Иско рассказал, что случилось между ним и Мончи.Пять раз брал Лигу чемпионов, а потом исчез посреди карьеры «Он схватил меня за горло». Ссора, после которой экс-звезда «Реала» пропал из футбола 0'«Манчестер Сити» выкупил Йошко Гвардиола. С учётом бонусов сделка может превысить и € 100 млн.Гвардиол, возможно, больше нужен не команде, а клубу «Сити» взял шестого центрального защитника за безумные € 90 млн! Какой в этом смысл? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Суперкубок УЕФА: «Манчестер Сити» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.