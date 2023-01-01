Манчестер Сити - Севилья 16 Августа прямая трансляция

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Спустя полгода после ухода из «Севильи», Иско рассказал, что случилось между ним и Мончи.Пять раз брал Лигу чемпионов, а потом исчез посреди карьеры «Он схватил меня за горло». Ссора, после которой экс-звезда «Реала» пропал из футбола 0'«Манчестер Сити» выкупил Йошко Гвардиола. С учётом бонусов сделка может превысить и € 100 млн.Гвардиол, возможно, больше нужен не команде, а клубу «Сити» взял шестого центрального защитника за безумные € 90 млн! Какой в этом смысл? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Суперкубок УЕФА: «Манчестер Сити» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.