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Манчестер Сити - Севилья 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
16 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок УЕФА - 2023, Финал
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Манчестер Сити
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Севилья, которое состоится 16 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок УЕФА - 2023, Финал, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Севилья
Севилья, Испания
18 Германия вр Штефан Ортега
2 Англия зщ Кайл Уолкер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
6 Нидерланды зщ Натан Аке
16 Испания пз Родриго Эрнандес
8 Хорватия пз Матео Ковачич
47 Англия пз Фил Фоден
19 Аргентина пз Хулиан Альварес
10 Англия пз Джек Грилиш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
13 Марокко вр Боно
16 Испания зщ Хесус Навас
22 Франция зщ Луак Баде
6 Сербия зщ Неманья Гудель
19 Аргентина зщ Маркос Акунья
20 Бразилия пз Фернандо
10 Хорватия пз Иван Ракитич
5 Аргентина пз Лукас Окампос
7 Испания пз Сусо
21 Испания пз Оливер Торрес
15 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
02.11.2022 Лига чемпионов Группа G. 6-й тур Манчестер Сити3 : 1Севилья
06.09.2022 Лига чемпионов Группа G. 1-й тур Севилья0 : 4Манчестер Сити
03.11.2015 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур Севилья1 : 3Манчестер Сити
21.10.2015 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Манчестер Сити2 : 1Севилья
11.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 0 : 3Манчестер Сити
06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал Манчестер Сити1 : 1 1 : 4
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Сити1 : 2
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Манчестер Сити
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 5Манчестер Сити
11.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Севилья1 : 2
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Севилья1 : 1
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Севилья
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Севилья2 : 0
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 1Севилья
Текстовая трансляция
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Спустя полгода после ухода из «Севильи», Иско рассказал, что случилось между ним и Мончи.Пять раз брал Лигу чемпионов, а потом исчез посреди карьеры «Он схватил меня за горло». Ссора, после которой экс-звезда «Реала» пропал из футбола 0'«Манчестер Сити» выкупил Йошко Гвардиола. С учётом бонусов сделка может превысить и € 100 млн.Гвардиол, возможно, больше нужен не команде, а клубу «Сити» взял шестого центрального защитника за безумные € 90 млн! Какой в этом смысл? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Суперкубок УЕФА: «Манчестер Сити» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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