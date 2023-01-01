Реал Мадрид - Реал Сосьедад 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
17 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Реал Сосьедад, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|4
|зщ
|Давид Алаба
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|8
|пз
|Тони Кроос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|14
|нп
|Хоселу
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|17
|зщ
|Киран Тирни
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 0
|05.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|4 : 1
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 2
|01.03.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|20.09.2020
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|21.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|06.02.2020
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 4
|23.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 3
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 3
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Реал» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.