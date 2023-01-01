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Реал Мадрид - Реал Сосьедад 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
17 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Реал Мадрид
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Реал Сосьедад, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
25ИспанияврКепа Аррисабалага
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
6ИспаниязщНачо Фернандес
4АвстриязщДавид Алаба
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
8ГерманияпзТони Кроос
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
14Испаниянп Хоселу
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
5ИспаниязщИгор Субельдия
20ИспаниязщХон Пачеко
17ШотландиязщКиран Тирни
4ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
7ИспаниянпАндер Барренечеа
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
02.05.2023Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад2 : 0Реал Мадрид
29.01.2023Испания - Примера19-й турРеал Мадрид0 : 0Реал Сосьедад
05.03.2022Испания - Примера27-й турРеал Мадрид4 : 1Реал Сосьедад
04.12.2021Испания - Примера16-й турРеал Сосьедад0 : 2Реал Мадрид
01.03.2021Испания - Примера25-й турРеал Мадрид1 : 1Реал Сосьедад
20.09.2020Испания - Примера2-й турРеал Сосьедад0 : 0Реал Мадрид
21.06.2020Испания - Примера30-й турРеал Сосьедад1 : 2Реал Мадрид
06.02.2020Кубок Испании1/4 финалаРеал Мадрид3 : 4Реал Сосьедад
23.11.2019Испания - Примера14-й турРеал Мадрид3 : 1Реал Сосьедад
12.05.2019Испания - Примера37-й турРеал Сосьедад3 : 1Реал Мадрид
02.09.2023Испания - Примера4-й турРеал Мадрид2 : 1
25.08.2023Испания - Примера3-й тур0 : 1Реал Мадрид
19.08.2023Испания - Примера2-й тур1 : 3Реал Мадрид
12.08.2023Испания - Примера1-й тур0 : 2Реал Мадрид
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи3 : 1Реал Мадрид
02.09.2023Испания - Примера4-й турРеал Сосьедад5 : 3
25.08.2023Испания - Примера3-й тур0 : 0Реал Сосьедад
19.08.2023Испания - Примера2-й турРеал Сосьедад1 : 1
12.08.2023Испания - Примера1-й турРеал Сосьедад1 : 1
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи0 : 0Реал Сосьедад
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Реал» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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