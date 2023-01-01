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Челси - Астон Вилла 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Челси
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Астон Вилла, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
2 Франция зщ Аксель Дисаси
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
26 Англия зщ Леви Колвилл
23 Англия пз Конор Галлахер
16 Франция пз Лесли Угочукву
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
10 Украина пз Михаил Мудрик
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
12 Франция зщ Лука Динь
2 Польша зщ Мэтти Кэш
14 Испания зщ Пау Торрес
44 Франция пз Бубакар Камара
7 Шотландия пз Джон Макгинн
6 Бразилия пз Дуглас Луис
19 Франция пз Мусса Диаби
31 Ямайка нп Леон Бэйли
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Челси0 : 2Астон Вилла
11.12.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Астон Вилла1 : 0Челси
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Астон Вилла0 : 2Челси
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Астон Вилла1 : 3Челси
22.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Челси1 : 1 4 : 3Астон Вилла
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси3 : 0Астон Вилла
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Астон Вилла2 : 1Челси
28.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Челси1 : 1Астон Вилла
21.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла1 : 2Челси
04.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Челси2 : 1Астон Вилла
17.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 0 : 0Челси
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси0 : 1
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Челси2 : 1
25.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Челси3 : 0
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 3 : 1Челси
21.09.2023 Лига конференций Группа E. 1-й тур 3 : 2Астон Вилла
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Астон Вилла3 : 1
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 3 : 0Астон Вилла
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Астон Вилла3 : 0
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 1 : 3Астон Вилла

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