Челси - Астон Вилла 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Астон Вилла, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|23
|пз
|Конор Галлахер
|16
|пз
|Лесли Угочукву
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|12
|зщ
|Лука Динь
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|14
|зщ
|Пау Торрес
|44
|пз
|Бубакар Камара
|7
|пз
|Джон Макгинн
|6
|пз
|Дуглас Луис
|19
|пз
|Мусса Диаби
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Унаи Эмери
История личных встреч
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|11.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|28.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|21.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
|25.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа E. 1-й тур
|3 : 2
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3