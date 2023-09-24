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Эмполи - Интер 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
24 Сентября 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Эмполи
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Интер М, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Интер М
Милан
99 Албания вр Этрит Бериша
24 Нигерия зщ Тайронн Эбюэхи
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
21 Италия пз Якопо Фаццини
18 Румыния пз Рэзван Марин
29 Марокко пз Юссеф Мале
35 Италия пз Томмазо Бальданци
9 Италия нп Франческо Капуто
28 Италия нп Николо Камбьяги
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
15 Италия зщ Франческо Ачерби
36 Италия зщ Маттео Дармиан
32 Италия зщ Федерико Димарко
16 Италия пз Давиде Фраттези
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Аурелио Андреацолли
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Эмполи0 : 3Интер М
23.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Интер М0 : 1Эмполи
06.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Интер М4 : 2Эмполи
19.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Интер М3 : 2 ДВЭмполи
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Эмполи0 : 2Интер М
26.05.2019 Италия - Серия А 38-й тур Интер М2 : 1Эмполи
29.12.2018 Италия - Серия А 19-й тур Эмполи0 : 1Интер М
12.02.2017 Италия - Серия А 24-й тур Интер М2 : 0Эмполи
21.09.2016 Италия - Серия А 5-й тур Эмполи0 : 2Интер М
07.05.2016 Италия - Серия А 37-й тур Интер М2 : 1Эмполи
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 7 : 0Эмполи
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Эмполи0 : 2
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 2 : 0Эмполи
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Эмполи0 : 1
12.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Эмполи1 : 2
20.09.2023 Лига чемпионов Группа D. 1-й тур 1 : 1Интер М
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Интер М5 : 1
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Интер М4 : 0
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 0 : 2Интер М
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Интер М2 : 0

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