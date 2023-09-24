Эмполи - Интер 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
24 Сентября 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Интер М, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Интер М
Милан
|99
|вр
|Этрит Бериша
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|18
|пз
|Рэзван Марин
|29
|пз
|Юссеф Мале
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|9
|нп
|Франческо Капуто
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Аурелио Андреацолли
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 3
|23.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|0 : 1
|06.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 2
|19.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 1
|12.02.2017
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|21.09.2016
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|07.05.2016
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|7 : 0
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 2
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0