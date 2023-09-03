Бешикташ - Лугано 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Лугано, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Водафон Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Лугано
Лугано, Швейцария
Главные тренеры
|Шенол Гюнеш
|Маттиа Крочи-Торти
История личных встреч
|01.10.2023
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|4 : 2
|24.09.2023
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|9-й тур
|2 : 3
|27.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|8-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|7-й тур
|4 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа D. 1-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|6-й тур
|3 : 2