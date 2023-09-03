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Бешикташ - Лугано 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 2-й тур
Бешикташ
Лугано

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Лугано, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Водафон Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Лугано
Лугано, Швейцария
Главные тренеры
ТурцияШенол Гюнеш
ШвейцарияМаттиа Крочи-Торти
История личных встреч
01.10.2023Турция - Суперлига7-й тур0 : 2Бешикташ
27.09.2023Турция - Суперлига3-й тур4 : 2Бешикташ
24.09.2023Турция - Суперлига6-й турБешикташ2 : 1
21.09.2023Лига конференцийГруппа D. 1-й тур1 : 1Бешикташ
17.09.2023Турция - Суперлига5-й тур3 : 0Бешикташ
30.09.2023Швейцария - Суперлига9-й тур2 : 3Лугано
27.09.2023Швейцария - Суперлига8-й турЛугано2 : 1
24.09.2023Швейцария - Суперлига7-й тур4 : 1Лугано
21.09.2023Лига конференцийГруппа D. 1-й турЛугано0 : 0
03.09.2023Швейцария - Суперлига6-й тур3 : 2Лугано

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