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Северная Македония - Армения 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Северная Македония
Армения

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Армения, которое состоится 17 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Северная Македония
Армения
Главные тренеры
Северная Македония Благойя Милевски
История личных встреч
11.11.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа J. 9-й тур Армения0 : 5Северная Македония
02.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа J. 4-й тур Северная Македония0 : 0Армения
18.11.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. 6-й тур Армения1 : 0Северная Македония
05.09.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. 1-й тур Северная Македония2 : 1Армения
16.10.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 4. 4-й тур Армения4 : 0Северная Македония
09.09.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 4. 2-й тур Северная Македония2 : 0Армения
07.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа B. 9-й тур Армения4 : 1Северная Македония
07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа B. 2-й тур Северная Македония2 : 2Армения
14.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 7-й тур 2 : 0Северная Македония
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 6-й тур 0 : 2Северная Македония
09.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 5-й тур Северная Македония1 : 1
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 4-й тур 7 : 0Северная Македония
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 3-й тур Северная Македония2 : 3
12.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 7-й тур 2 : 0Армения
11.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 6-й тур Армения0 : 1
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 5-й тур 1 : 1Армения
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 4-й тур Армения2 : 1
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 3-й тур 2 : 4Армения

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