Северная Македония - Армения 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Армения, которое состоится 17 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Македония
Армения
Главные тренеры
|Благойя Милевски
История личных встреч
|11.11.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. 9-й тур
|0 : 5
|02.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. 4-й тур
|0 : 0
|18.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. 6-й тур
|1 : 0
|05.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. 1-й тур
|2 : 1
|16.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 4. 4-й тур
|4 : 0
|09.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 4. 2-й тур
|2 : 0
|07.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|4 : 1
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|0 : 2
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|7 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|2 : 3
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|2 : 0
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|2 : 4