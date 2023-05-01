Челси - Арсенал 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
21 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Арсенал, которое состоится 21 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|23
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Микель Артета
История личных встреч
|02.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 4
|22.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|01.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|12.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|01.08.2020
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|02.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2