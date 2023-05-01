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Челси - Арсенал 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
21 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Челси
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Арсенал, которое состоится 21 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Арсенал
Лондон
1ИспанияврРоберт Санчес
27ФранциязщМало Гюсто
6БразилиязщТьяго Силва
26АнглиязщЛеви Колвилл
3ИспаниязщМарк Кукурелья
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20АнглияпзКоул Палмер
23АнглияпзКонор Галлахер
7АнглиянпРахим Стерлинг
15СенегалнпНиколас Джексон
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
35УкраинапзАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
20Италияпз Жоржиньо
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглияпзБукайо Сака
9БразилиянпГабриэл Жезус
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
Главные тренеры
АргентинаМаурисио Почеттино
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
02.05.2023Англия - Премьер-лига34-й турАрсенал3 : 1Челси
06.11.2022Англия - Премьер-лига15-й турЧелси0 : 1Арсенал
24.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиАрсенал4 : 0Челси
20.04.2022Англия - Премьер-лига25-й турЧелси2 : 4Арсенал
22.08.2021Англия - Премьер-лига2-й турАрсенал0 : 2Челси
01.08.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиАрсенал1 : 2Челси
12.05.2021Англия - Премьер-лига36-й турЧелси0 : 1Арсенал
26.12.2020Англия - Премьер-лига15-й турАрсенал3 : 1Челси
01.08.2020Кубок АнглииФиналАрсенал2 : 1Челси
21.01.2020Англия - Премьер-лига24-й турЧелси2 : 2Арсенал
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур1 : 4Челси
02.10.2023Англия - Премьер-лига7-й тур0 : 2Челси
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаЧелси1 : 0
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турЧелси0 : 1
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур0 : 0Челси
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турАрсенал1 : 0
03.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 2-й тур2 : 1Арсенал
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур0 : 4Арсенал
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала0 : 1Арсенал
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турАрсенал2 : 2

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