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Барселона - Реал Мадрид 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
28 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Барселона
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
2ПортугалиязщЖоау Канселу
4УругвайзщРональд Араухо
15ДаниязщАндреас Кристенсен
3ИспаниязщАлекс Бальде
32ИспанияпзФермин Лопес Мартин
18ИспанияпзОриоль Ромеу
6Испанияпз Гави
22ГерманияпзИлкай Гюндоган
7ИспаниянпФерран Торрес
14ПортугалиянпЖоау Феликс
25ИспанияврКепа Аррисабалага
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
4АвстриязщДавид Алаба
23ФранциязщФерлан Менди
15УругвайпзФедерико Вальверде
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
8ГерманияпзТони Кроос
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
30.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБарселона3 : 0Реал Мадрид
05.04.2023Кубок Испании1/2 финалаБарселона0 : 4Реал Мадрид
19.03.2023Испания - Примера26-й турБарселона2 : 1Реал Мадрид
02.03.2023Кубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид0 : 1Барселона
15.01.2023Суперкубок ИспанииФиналРеал Мадрид1 : 3Барселона
16.10.2022Испания - Примера9-й турРеал Мадрид3 : 1Барселона
24.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиБарселона1 : 0Реал Мадрид
20.03.2022Испания - Примера29-й турРеал Мадрид0 : 4Барселона
12.01.2022Суперкубок Испании1/2 финалаБарселона2 : 3 ДВРеал Мадрид
24.10.2021Испания - Примера10-й турБарселона1 : 2Реал Мадрид
25.10.2023Лига чемпионовГруппа H. 3-й турБарселона2 : 1
22.10.2023Испания - Примера10-й турБарселона1 : 0
08.10.2023Испания - Примера9-й тур2 : 2Барселона
04.10.2023Лига чемпионовГруппа H. 2-й тур0 : 1Барселона
29.09.2023Испания - Примера8-й турБарселона1 : 0
24.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 3-й тур1 : 2Реал Мадрид
21.10.2023Испания - Примера10-й тур1 : 1Реал Мадрид
07.10.2023Испания - Примера9-й турРеал Мадрид4 : 0
03.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 2-й тур2 : 3Реал Мадрид
30.09.2023Испания - Примера8-й тур0 : 3Реал Мадрид

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