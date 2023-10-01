Барселона - Реал Мадрид 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
28 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|32
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|6
|пз
|Гави
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|7
|нп
|Ферран Торрес
|14
|нп
|Жоау Феликс
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Тони Кроос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|05.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 4
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|02.03.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|15.01.2023
|Суперкубок Испании
|Финал
|1 : 3
|16.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 4
|12.01.2022
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 3 ДВ
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|29.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 3