Боруссия Д - Ньюкасл 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
07 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
|1
|вр
|Грегор Кобель
|17
|зщ
|Мариус Вольф
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|11
|пз
|Марко Ройс
|43
|пз
|Джейми Байно-Гиттенс
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|нп
|Жоэлинтон
|24
|нп
|Мигель Альмирон
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Эдди Хау
История личных встреч
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Ньюкасл Юнайтед». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.