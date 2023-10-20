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Боруссия Д - Ньюкасл 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
07 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 4-й тур
Боруссия Д
Ньюкасл Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1 Швейцария вр Грегор Кобель
17 Германия зщ Мариус Вольф
15 Германия зщ Матс Хуммельс
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
8 Германия пз Феликс Нмеча
20 Австрия пз Марсель Забитцер
11 Германия пз Марко Ройс
43 Англия пз Джейми Байно-Гиттенс
26 Норвегия пз Юлиан Рюэрсон
14 Германия нп Никлас Фюллькруг
21 Нидерланды нп Дониэлл Мален
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
21 Англия зщ Тино Ливраменто
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
7 Бразилия нп Жоэлинтон
24 Парагвай нп Мигель Альмирон
9 Англия нп Каллум Уилсон
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Германия Эдин Терзич
Англия Эдди Хау
История личных встреч
25.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Боруссия Д
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Боруссия Д0 : 4
01.11.2023 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия Д1 : 0
29.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур 3 : 3Боруссия Д
25.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Боруссия Д
20.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия Д1 : 0
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 0 : 3Ньюкасл Юнайтед
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
25.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Боруссия Д
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Ньюкасл Юнайтед». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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