Райо Вальекано - Барселона 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
25 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Барселона, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|12
|зщ
|Луис Эспино
|21
|пз
|Пате Сисс
|23
|пз
|Оскар Мартин
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|11
|пз
|Ранди Нтекья
|7
|нп
|Иси Паласон
|22
|нп
|Рауль де Томас
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|32
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|8
|пз
|Педри
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|13.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|09.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 1
|03.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 3
|03.03.2016
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 5
|17.10.2015
|Испания - Примера
|8-й тур
|5 : 2
|08.03.2015
|Испания - Примера
|26-й тур
|6 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 6
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 1
|22.11.2023
|Лига Чемпионов (ж)
|Группа A. 2-й тур
|1 : 3
|14.11.2023
|Лига Чемпионов (ж)
|Группа A. 1-й тур
|5 : 0
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.