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Райо Вальекано - Барселона 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
25 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Райо Вальекано
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Барселона, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Барселона
Барселона
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
16ГаназщАбдул Мумин
24ФранциязщФлорьян Лежён
2РумыниязщАндрей Рациу
12УругвайзщЛуис Эспино
21СенегалпзПате Сисс
23ИспанияпзОскар Мартин
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
11ФранцияпзРанди Нтекья
7ИспаниянпИси Паласон
22ИспаниянпРауль де Томас
13ИспанияврИньяки Пенья
2ПортугалиязщЖоау Канселу
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
32ИспанияпзФермин Лопес Мартин
22ГерманияпзИлкай Гюндоган
8Испанияпз Педри
27ИспаниянпЛамин Ямал
9ПольшанпРоберт Левандовски
14ПортугалиянпЖоау Феликс
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Родригес
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
26.04.2023Испания - Примера31-й турРайо Вальекано2 : 1Барселона
13.08.2022Испания - Примера1-й турБарселона0 : 0Райо Вальекано
24.04.2022Испания - Примера21-й турБарселона0 : 1Райо Вальекано
27.10.2021Испания - Примера11-й турРайо Вальекано1 : 0Барселона
27.01.2021Кубок Испании1/8 финалаРайо Вальекано1 : 2Барселона
09.03.2019Испания - Примера27-й турБарселона3 : 1Райо Вальекано
03.11.2018Испания - Примера11-й турРайо Вальекано2 : 3Барселона
03.03.2016Испания - Примера27-й турРайо Вальекано1 : 5Барселона
17.10.2015Испания - Примера8-й турБарселона5 : 2Райо Вальекано
08.03.2015Испания - Примера26-й турБарселона6 : 1Райо Вальекано
11.11.2023Испания - Примера13-й турРайо Вальекано1 : 2
05.11.2023Испания - Примера12-й тур0 : 0Райо Вальекано
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 6Райо Вальекано
29.10.2023Испания - Примера11-й турРайо Вальекано2 : 2
22.10.2023Испания - Примера10-й тур0 : 1Райо Вальекано
22.11.2023Лига Чемпионов (ж)Группа A. 2-й тур1 : 3Барселона
14.11.2023Лига Чемпионов (ж)Группа A. 1-й турБарселона5 : 0
12.11.2023Испания - Примера13-й турБарселона2 : 1
07.11.2023Лига чемпионовГруппа H. 4-й тур1 : 0Барселона
04.11.2023Испания - Примера12-й тур0 : 1Барселона
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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