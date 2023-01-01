Эвертон - Манчестер Сити 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
27 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Сити, которое состоится 27 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|11
|пз
|Джек Харрисон
|8
|пз
|Амаду Онана
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Джек Грилиш
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|20.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 2
|17.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 3
|06.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|22.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|Финал
|4 : 0
|19.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|1/2 финала
|0 : 3
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|2 : 3
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
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