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Эвертон - Манчестер Сити 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
27 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Эвертон
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Сити, которое состоится 27 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Шотландия зщ Нейтан Паттерсон
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
11 Англия пз Джек Харрисон
8 Бельгия пз Амаду Онана
37 Англия пз Джеймс Гарнер
7 Англия пз Дуайт Макнил
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
5 Англия зщ Джон Стоунз
16 Испания пз Родриго Эрнандес
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия пз Фил Фоден
10 Англия пз Джек Грилиш
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Эвертон0 : 3Манчестер Сити
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 1Эвертон
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон0 : 1Манчестер Сити
21.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Сити3 : 0Эвертон
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити5 : 0Эвертон
20.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Эвертон0 : 2Манчестер Сити
17.02.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Эвертон1 : 3Манчестер Сити
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Сити2 : 1Эвертон
28.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Эвертон1 : 3Манчестер Сити
06.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон0 : 2Манчестер Сити
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 2 : 1Эвертон
19.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Эвертон1 : 1 6 : 7
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Эвертон
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Эвертон2 : 0
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Эвертон3 : 0
22.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 Финал Манчестер Сити4 : 0
19.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 1/2 финала 0 : 3Манчестер Сити
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити2 : 2
13.12.2023 Лига чемпионов Группа G. 6-й тур 2 : 3Манчестер Сити
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Манчестер Сити
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25 декабря в Англии отмечают Рождество. У поклонников «Арсенала» двойной праздник — их любимцы лидируют в АПЛ. Правда, есть нюанс: не всегда рождественские чемпионы заканчивают турнир на вершине.Особенно обидно должно быть болельщикам «Ливерпуля» Чемпион к Рождеству = чемпион АПЛ? «Арсеналу» точно рано радоваться 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.

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