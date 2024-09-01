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Бельгия - Израиль 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
06 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 2. 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Бельгия
Израиль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Израиль, которое состоится 06 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Израиль
Главные тренеры
ГерманияДоменико Тедеско
ИзраильРан Бен-Шимон
История личных встреч
13.10.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа B. 10-й турБельгия3 : 1Израиль
31.03.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа B. 1-й турИзраиль0 : 1Бельгия
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финала1 : 0Бельгия
26.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа E. 3-й тур0 : 0Бельгия
22.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа E. 2-й турБельгия2 : 0
17.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа E. 1-й турБельгия0 : 1
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиБельгия3 : 0
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 4Израиль
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 0Израиль
21.03.2024ЧЕ-2024 — квалификацияПуть B. 1/2 финалаИзраиль1 : 4
21.11.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа I. 10-й тур0 : 2Израиль
18.11.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа I. 9-й турИзраиль1 : 2
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия00
2
1/4 финала
Шотландия00
3
Стыковая зона
Польша00
4
Зона вылета
Хорватия00
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция00
2
1/4 финала
Италия00
3
Стыковая зона
Бельгия00
4
Зона вылета
Израиль00
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария00
2
1/4 финала
Испания00
3
Стыковая зона
Сербия00
4
Зона вылета
Дания00
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2 Грузия00
3 Чехия00
4
Зона вылета
Албания00
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Англия00
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2 Австрия00
3 Казахстан00
4
Зона вылета
Норвегия00
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Уэльс00
2 Турция00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Эстония00
2 Словакия00
3 Швеция00
4
Зона вылета
Азербайджан00
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2 Литва00
3 Румыния00
4
Зона вылета
Косово00
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2 Беларусь00
3 Болгария00
4
Зона вылета
Северная Ирландия00
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Латвия00
2 Армения00
3 Северная Македония00
4
Зона вылета
Фарерские острова00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Лихтенштейн00
2 Сан-Марино00
3 Гибралтар00
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2 Мальта00
3 Андорра00

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