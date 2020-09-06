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Косово - Румыния 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
06 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 2. 1-й тур
Косово
Румыния

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Румыния, которое состоится 06 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Косово
Румыния
Главные тренеры
ГерманияФранко Фода
РумынияМирча Луческу
История личных встреч
12.09.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа I. 6-й турРумыния2 : 0Косово
16.06.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа I. 3-й турКосово0 : 0Румыния
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 0Косово
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 0Косово
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 1Косово
21.11.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа I. 10-й турКосово0 : 1
18.11.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа I. 9-й тур1 : 1Косово
02.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаРумыния0 : 3
26.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа E. 3-й тур1 : 1Румыния
22.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа E. 2-й тур2 : 0Румыния
17.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа E. 1-й турРумыния3 : 0
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиРумыния0 : 0
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия00
2
1/4 финала
Шотландия00
3
Стыковая зона
Польша00
4
Зона вылета
Хорватия00
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция00
2
1/4 финала
Италия00
3
Стыковая зона
Бельгия00
4
Зона вылета
Израиль00
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария00
2
1/4 финала
Испания00
3
Стыковая зона
Сербия00
4
Зона вылета
Дания00
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2 Грузия00
3 Чехия00
4
Зона вылета
Албания00
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Англия00
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2 Австрия00
3 Казахстан00
4
Зона вылета
Норвегия00
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Уэльс00
2 Турция00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Эстония00
2 Словакия00
3 Швеция00
4
Зона вылета
Азербайджан00
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2 Литва00
3 Румыния00
4
Зона вылета
Косово00
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2 Беларусь00
3 Болгария00
4
Зона вылета
Северная Ирландия00
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Латвия00
2 Армения00
3 Северная Македония00
4
Зона вылета
Фарерские острова00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Лихтенштейн00
2 Сан-Марино00
3 Гибралтар00
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2 Мальта00
3 Андорра00

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