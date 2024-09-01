Словения - Австрия 06 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
06 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Австрия, которое состоится 06 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Австрия
Главные тренеры
|Матьяж Кек
|Ральф Рангник
История личных встреч
|13.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|0 : 1
|07.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|1 : 0
|23.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|01.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 0
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|02.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 2
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|2 : 3
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|1 : 3
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Шотландия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Польша
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|0
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Италия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Израиль
|0
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Венгрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Германия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Испания
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Дания
|0
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
|2
|Грузия
|0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Албания
|0
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Англия
|0
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|0
|0
|2
|Австрия
|0
|0
|3
|Казахстан
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|0
|0
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уэльс
|0
|0
|2
|Турция
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Черногория
|0
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Эстония
|0
|0
|2
|Словакия
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|0
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|0
|0
|2
|Литва
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Косово
|0
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|0
|0
|2
|Беларусь
|0
|0
|3
|Болгария
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Северная Ирландия
|0
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Латвия
|0
|0
|2
|Армения
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Фарерские острова
|0
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лихтенштейн
|0
|0
|2
|Сан-Марино
|0
|0
|3
|Гибралтар
|0
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Андорра
|0
|0