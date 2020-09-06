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Франция - Италия 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
06 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 2. 1-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Франция
Италия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Италия, которое состоится 06 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Италия
Главные тренеры
ФранцияДидье Дешам
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
01.06.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Франция3 : 1Италия
01.09.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Италия1 : 3Франция
14.11.2012Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2012Италия1 : 2Франция
17.06.2008ЧЕ-2008 - финальный раундГруппа C. 3-й турФранция0 : 2Италия
08.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа B. 9-й турИталия0 : 0Франция
06.09.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа B. 2-й турФранция3 : 1Италия
09.07.2006ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006ФиналИталия1 : 1 5 : 3Франция
09.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/2 финала2 : 1Франция
05.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финала0 : 0 3 : 5Франция
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаФранция1 : 0
25.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа D. 3-й турФранция1 : 1
21.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа D. 2-й тур0 : 0Франция
29.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финала2 : 0Италия
24.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа B. 3-й тур1 : 1Италия
20.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа B. 2-й тур1 : 0Италия
15.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа B. 1-й турИталия2 : 1
09.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиИталия1 : 0
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия00
2
1/4 финала
Шотландия00
3
Стыковая зона
Польша00
4
Зона вылета
Хорватия00
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция00
2
1/4 финала
Италия00
3
Стыковая зона
Бельгия00
4
Зона вылета
Израиль00
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария00
2
1/4 финала
Испания00
3
Стыковая зона
Сербия00
4
Зона вылета
Дания00
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2 Грузия00
3 Чехия00
4
Зона вылета
Албания00
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Англия00
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2 Австрия00
3 Казахстан00
4
Зона вылета
Норвегия00
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Уэльс00
2 Турция00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Эстония00
2 Словакия00
3 Швеция00
4
Зона вылета
Азербайджан00
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2 Литва00
3 Румыния00
4
Зона вылета
Косово00
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2 Беларусь00
3 Болгария00
4
Зона вылета
Северная Ирландия00
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Латвия00
2 Армения00
3 Северная Македония00
4
Зона вылета
Фарерские острова00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Лихтенштейн00
2 Сан-Марино00
3 Гибралтар00
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2 Мальта00
3 Андорра00

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