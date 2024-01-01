Лас-Пальмас - Барселона 04 Января прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
04 Января 2024 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Барселона, которое состоится 04 Января 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|2
|нп
|Марвин Парк
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|24
|нп
|Пехиньо
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|20
|зщ
|Серхи Роберто
|21
|пз
|Френки де Йонг
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|11
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|7
|нп
|Ферран Торрес
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|01.03.2018
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|01.10.2017
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 0
|14.05.2017
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|14.01.2017
|Испания - Примера
|18-й тур
|5 : 0
|20.02.2016
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|26.09.2015
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|20.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|01.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|21.12.2023
|Лига Чемпионов (ж)
|Группа A. 4-й тур
|7 : 0
|20.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 6-й тур
|3 : 2
|13.12.2023
|Лига Чемпионов (ж)
|Группа A. 3-й тур
|0 : 6
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