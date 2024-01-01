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Лас-Пальмас - Барселона 04 Января прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
04 Января 2024 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Лас-Пальмас
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Барселона, которое состоится 04 Января 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Барселона
Барселона
13 Испания вр Альваро Вальес
4 Испания зщ Алекс Суарес
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
15 Испания зщ Мика Мармоль
3 Испания зщ Серхи Кардона
5 Испания пз Хавьер Муньос
20 Испания пз Кирьян Родригес
12 Франция пз Энзо Луаодис
2 Испания нп Марвин Парк
17 Марокко нп Мунир Эль-Хаддади
24 Испания нп Пехиньо
13 Испания вр Иньяки Пенья
2 Португалия зщ Жоау Канселу
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
23 Франция зщ Жюль Кунде
3 Испания зщ Алекс Бальде
20 Испания зщ Серхи Роберто
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
22 Германия пз Илкай Гюндоган
11 Бразилия нп Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
7 Испания нп Ферран Торрес
Главные тренеры
Испания Гарсия Пимьента
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
01.03.2018 Испания - Примера 26-й тур Лас-Пальмас1 : 1Барселона
01.10.2017 Испания - Примера 7-й тур Барселона3 : 0Лас-Пальмас
14.05.2017 Испания - Примера 37-й тур Лас-Пальмас1 : 4Барселона
14.01.2017 Испания - Примера 18-й тур Барселона5 : 0Лас-Пальмас
20.02.2016 Испания - Примера 25-й тур Лас-Пальмас1 : 2Барселона
26.09.2015 Испания - Примера 6-й тур Барселона2 : 1Лас-Пальмас
20.12.2023 Испания - Примера 18-й тур 1 : 0Лас-Пальмас
17.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Лас-Пальмас1 : 1
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур 0 : 1Лас-Пальмас
06.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2 ДВЛас-Пальмас
01.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Лас-Пальмас2 : 0
21.12.2023 Лига Чемпионов (ж) Группа A. 4-й тур Барселона7 : 0
20.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Барселона3 : 2
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур 1 : 1Барселона
13.12.2023 Лига чемпионов Группа H. 6-й тур 3 : 2Барселона
13.12.2023 Лига Чемпионов (ж) Группа A. 3-й тур 0 : 6Барселона
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Наступил 2024 год, и для футбольных болельщиков это значит одно – теперь за переходами в топ-чемпионатах нужно следить ещё пристальнее. Потому что трансферные окна почти везде открылись!Следите за новостями вместе с нами!Live Мощный скандал в саге с переходом Мбаппе в «Реал»! Онлайн зимних трансферов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Лас-Пальмас» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.

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