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Манчестер Сити - Арсенал 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
31 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Манчестер Сити
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Арсенал, которое состоится 31 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Арсенал
Лондон
31 Бразилия вр Эдерсон
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
16 Испания пз Родриго Эрнандес
47 Англия пз Фил Фоден
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
20 Португалия пз Бернарду Силва
11 Бельгия нп Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
15 Польша зщ Якуб Кивёр
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
20 Италия пз Жоржиньо
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия пз Букайо Сака
29 Германия пз Кай Хаверц
19 Бельгия нп Леандро Троссард
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Испания Микель Артета
История личных встреч
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Арсенал1 : 0Манчестер Сити
06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал Манчестер Сити1 : 1 1 : 4Арсенал
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити4 : 1Арсенал
15.02.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Арсенал1 : 3Манчестер Сити
27.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити1 : 0Арсенал
01.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал1 : 2Манчестер Сити
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Сити5 : 0Арсенал
21.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Арсенал0 : 1Манчестер Сити
22.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Арсенал1 : 4Манчестер Сити
17.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити1 : 0Арсенал
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Манчестер Сити
06.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Сити3 : 1
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити3 : 1
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 2 : 6Манчестер Сити
12.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Арсенал1 : 0 4 : 2
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1
04.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 0 : 6Арсенал
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Арсенал4 : 1
21.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2956
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2853
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2944
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2840
11 Челси2739
12 Фулхэм2938
13 Борнмут2835
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2926
16 Эвертон2825
17 Лутон Таун2922
18
Зона вылета
Ноттингем Форест2921
19
Зона вылета
Бёрнли2917
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

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