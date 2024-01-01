Манчестер Сити - Арсенал 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
31 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Арсенал, которое состоится 31 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Арсенал
Лондон
|31
|вр
|Эдерсон
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|47
|пз
|Фил Фоден
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|20
|пз
|Бернарду Силва
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|29
|пз
|Кай Хаверц
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Микель Артета
История личных встреч
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
|15.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|27.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|01.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|22.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 4
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 6
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|04.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 6
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|21.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|44
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|40
|11
|Челси
|27
|39
|12
|Фулхэм
|29
|38
|13
|Борнмут
|28
|35
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|29
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Лутон Таун
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|29
|21
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14