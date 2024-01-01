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Галатасарай - Фенербахче 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Рамс Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
19 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 37-й тур
Галатасарай
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Фенербахче, которое состоится 19 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Рамс Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Турция Исмаил Картал
История личных встреч
07.04.2024 Суперкубок Турции Финал Галатасарай3 : 0 ТФенербахче
24.12.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче0 : 0Галатасарай
04.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай3 : 0Фенербахче
08.01.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче0 : 3Галатасарай
10.04.2022 Турция - Суперлига 32-й тур Фенербахче2 : 0Галатасарай
21.11.2021 Турция - Суперлига 13-й тур Галатасарай1 : 2Фенербахче
06.02.2021 Турция - Суперлига 24-й тур Фенербахче0 : 1Галатасарай
27.09.2020 Турция - Суперлига 3-й тур Галатасарай0 : 0Фенербахче
23.02.2020 Турция - Суперлига 23-й тур Фенербахче1 : 3Галатасарай
28.09.2019 Турция - Суперлига 6-й тур Галатасарай0 : 0Фенербахче
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур 2 : 3Галатасарай
05.05.2024 Турция - Суперлига 35-й тур Галатасарай6 : 1
26.04.2024 Турция - Суперлига 34-й тур 0 : 3Галатасарай
21.04.2024 Турция - Суперлига 33-й тур Галатасарай4 : 1
15.04.2024 Турция - Суперлига 32-й тур 0 : 4Галатасарай
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур Фенербахче3 : 0
06.05.2024 Турция - Суперлига 35-й тур 0 : 0Фенербахче
27.04.2024 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче2 : 1
22.04.2024 Турция - Суперлига 33-й тур 2 : 2Фенербахче
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч Фенербахче1 : 0 2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Галатасарай3699
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче3693
3
Квалификация Лиги Европы
Трабзонспор3661
4
Квалификация Лиги конференций
Истанбул Башакшехир3658
5 Бешикташ3655
6 Касымпаша3652
7 Сивасспор3751
8 Аланьяспор3650
9 Ризеспор3649
10 Антальяспор3748
11 Адана Демирспор3744
12 Самсунспор3642
13 Кайсериспор3641
14 Коньяспор3640
15 Анкарагюджю3639
16 Газиантеп3638
17
Зона вылета
Хатайспор3637
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк3637
19
Зона вылета
Пендикспор3636
20
Зона вылета
Истанбулспор3716

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