Галатасарай - Фенербахче 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Рамс Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
19 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 37-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Фенербахче, которое состоится 19 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Рамс Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Исмаил Картал
История личных встреч
|07.04.2024
|Суперкубок Турции
|Финал
|3 : 0 Т
|24.12.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 0
|04.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 0
|08.01.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 3
|10.04.2022
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|2 : 0
|21.11.2021
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 1
|27.09.2020
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|0 : 0
|23.02.2020
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 3
|28.09.2019
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|2 : 3
|05.05.2024
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|6 : 1
|26.04.2024
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|0 : 3
|21.04.2024
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|4 : 1
|15.04.2024
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|0 : 4
|12.05.2024
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|3 : 0
|06.05.2024
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|2 : 1
|22.04.2024
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|2 : 2
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0 2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Галатасарай
|36
|99
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|36
|93
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Трабзонспор
|36
|61
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Истанбул Башакшехир
|36
|58
|5
|Бешикташ
|36
|55
|6
|Касымпаша
|36
|52
|7
|Сивасспор
|37
|51
|8
|Аланьяспор
|36
|50
|9
|Ризеспор
|36
|49
|10
|Антальяспор
|37
|48
|11
|Адана Демирспор
|37
|44
|12
|Самсунспор
|36
|42
|13
|Кайсериспор
|36
|41
|14
|Коньяспор
|36
|40
|15
|Анкарагюджю
|36
|39
|16
|Газиантеп
|36
|38
| 17
Зона вылета
|Хатайспор
|36
|37
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|36
|37
| 19
Зона вылета
|Пендикспор
|36
|36
| 20
Зона вылета
|Истанбулспор
|37
|16