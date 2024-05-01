Реал Мадрид - Бетис 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
25 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Бетис, которое состоится 25 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|8
|пз
|Тони Кроос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Клаудио Браво
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|19
|зщ
|Сократис Папастатопулос
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|21
|пз
|Марк Рока
|8
|пз
|Набиль Фекир
|7
|нп
|Эз Абде
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|20.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|24.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 3
|08.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|02.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|19.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 4
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 4
|08.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Реал» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|37
|94
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|82
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|37
|78
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|37
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|37
|65
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|37
|60
|7
|Бетис
|37
|56
|8
|Вильярреал
|37
|52
|9
|Валенсия
|37
|48
|10
|Алавес
|37
|45
|11
|Осасуна
|37
|44
|12
|Хетафе
|37
|43
|13
|Севилья
|37
|41
|14
|Сельта
|37
|40
|15
|Лас-Пальмас
|37
|39
|16
|Райо Вальекано
|37
|38
|17
|Мальорка
|37
|37
| 18
Зона вылета
|Кадис
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Гранада
|37
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|37
|18