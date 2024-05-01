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Реал Мадрид - Бетис 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
25 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Реал Мадрид
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Бетис, которое состоится 25 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Бетис
Севилья
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
15УругвайпзФедерико Вальверде
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
8ГерманияпзТони Кроос
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
1ЧиливрКлаудио Браво
2ИспаниязщЭктор Бельерин
19ГрециязщСократис Папастатопулос
28МароккозщШади Риад
3ИспаниязщХуан Миранда
4СШАпзДжонни Кардозо
21ИспанияпзМарк Рока
8ФранцияпзНабиль Фекир
7МарокконпЭз Абде
10ИспаниянпАйосе Перес
12БразилиянпВиллиан Жозе
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
09.12.2023Испания - Примера16-й турБетис1 : 1Реал Мадрид
05.03.2023Испания - Примера24-й турБетис0 : 0Реал Мадрид
03.09.2022Испания - Примера4-й турРеал Мадрид2 : 1Бетис
20.05.2022Испания - Примера38-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
28.08.2021Испания - Примера3-й турБетис0 : 1Реал Мадрид
24.04.2021Испания - Примера32-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
26.09.2020Испания - Примера3-й турБетис2 : 3Реал Мадрид
08.03.2020Испания - Примера27-й турБетис2 : 1Реал Мадрид
02.11.2019Испания - Примера12-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
19.05.2019Испания - Примера38-й турРеал Мадрид0 : 2Бетис
19.05.2024Испания - Примера37-й тур4 : 4Реал Мадрид
14.05.2024Испания - Примера36-й турРеал Мадрид5 : 0
11.05.2024Испания - Примера35-й тур0 : 4Реал Мадрид
08.05.2024Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчРеал Мадрид2 : 1
04.05.2024Испания - Примера34-й турРеал Мадрид3 : 0
19.05.2024Испания - Примера37-й турБетис0 : 2
16.05.2024Испания - Примера36-й тур2 : 2Бетис
12.05.2024Испания - Примера35-й турБетис3 : 2
05.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 2Бетис
28.04.2024Испания - Примера33-й турБетис1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Реал» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3794
2
Лига чемпионов
Барселона3782
3
Лига чемпионов
Жирона3778
4
Лига чемпионов
Атлетико М3773
5
Лига Европы
Атлетик Б3765
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3760
7 Бетис3756
8 Вильярреал3752
9 Валенсия3748
10 Алавес3745
11 Осасуна3744
12 Хетафе3743
13 Севилья3741
14 Сельта3740
15 Лас-Пальмас3739
16 Райо Вальекано3738
17 Мальорка3737
18
Зона вылета
Кадис3733
19
Зона вылета
Гранада3721
20
Зона вылета
Альмерия3718

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