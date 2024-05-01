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Боруссия Д - Реал Мадрид 01 Июня прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
01 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Финал
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Боруссия Д
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Реал Мадрид, которое состоится 01 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1 Швейцария вр Грегор Кобель
15 Германия зщ Матс Хуммельс
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
26 Норвегия пз Юлиан Рюэрсон
23 Германия пз Эмре Джан
20 Австрия пз Марсель Забитцер
19 Германия пз Юлиан Брандт
10 Англия пз Джейдон Санчо
27 Германия нп Карим Адейеми
14 Германия нп Никлас Фюллькруг
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
6 Испания зщ Начо Фернандес
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
8 Германия пз Тони Кроос
12 Франция пз Эдуарду Камавинга
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
Германия Эдин Терзич
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
06.12.2017 Лига чемпионов Группа H. 6-й тур Реал Мадрид3 : 2Боруссия Д
26.09.2017 Лига чемпионов Группа H. 2-й тур Боруссия Д1 : 3Реал Мадрид
07.12.2016 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур Реал Мадрид2 : 2Боруссия Д
27.09.2016 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур Боруссия Д2 : 2Реал Мадрид
08.04.2014 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Боруссия Д2 : 0Реал Мадрид
02.04.2014 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Реал Мадрид3 : 0Боруссия Д
30.04.2013 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид2 : 0Боруссия Д
24.04.2013 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Боруссия Д4 : 1Реал Мадрид
06.11.2012 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур Реал Мадрид2 : 2Боруссия Д
24.10.2012 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Боруссия Д2 : 1Реал Мадрид
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия Д4 : 0
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур 3 : 0Боруссия Д
07.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 0 : 1Боруссия Д
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия Д5 : 1
01.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Боруссия Д1 : 0
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид0 : 0
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 4 : 4Реал Мадрид
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Реал Мадрид5 : 0
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 0 : 4Реал Мадрид
08.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид2 : 1
Текстовая трансляция
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Дортмундская «Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов спустя 11 лет. Интересно сопоставить сегодняшнюю команду Эдина Терзича с Дортмундом образца сезона-2012/2013. «Чемпионат» предлагает сравнить по позициям два состава «Боруссии» разных лет, дошедших до финалов Лиги чемпионов – какая сильнее?Хуммельса пришлось сравнивать с самим собой! «Боруссия» Клоппа из финала ЛЧ-2012/2013 — или нынешняя? В какой команде игроки круче? 0'Разбираемся в проблемах Зюле, который из-за лишнего веса не попал в заявку сборной Германии на домашний Евро-2024 и рискует вскоре покинуть Дортмунд.В 28 лет у Никласа Зюле два разрыва «крестов». Есть все шансы повторить путь Роналдо Защитник «Боруссии» «разбух» до 110 кг и не едет на Евро. Не помогает даже личный повар! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Копенгаген
Манчестер Сити
1 : 3 3 : 1
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
0 : 1 1 : 1
ПСЖ
Реал Сосьедад
2 : 0 1 : 2
Лацио
Бавария
1 : 0 3 : 0
Команда12
Интер М
Атлетико М
1 : 0 2 : 1 3 : 2
ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
1 : 1 2 : 0
Порту
Арсенал
1 : 0 1 : 0 4 : 2
Наполи
Барселона
1 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Реал Мадрид
Манчестер Сити
3 : 3 1 : 1 3 : 4
Арсенал
Бавария
2 : 2 1 : 0
Команда12
Атлетико М
Боруссия Д
2 : 1 4 : 2
ПСЖ
Барселона
2 : 3 1 : 4
1/2 финала
Команда12
Бавария
Реал Мадрид
2 : 2 2 : 1
Команда12
Боруссия Д
ПСЖ
1 : 0 0 : 1
Финал
Боруссия Д
Реал Мадрид
01.06

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