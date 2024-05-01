Боруссия Д - Реал Мадрид 01 Июня прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
01 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Финал
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Реал Мадрид, которое состоится 01 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Грегор Кобель
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Ян Матсен
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|23
|пз
|Эмре Джан
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|10
|пз
|Джейдон Санчо
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|06.12.2017
|Лига чемпионов
|Группа H. 6-й тур
|3 : 2
|26.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|1 : 3
|07.12.2016
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|2 : 2
|27.09.2016
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|2 : 2
|08.04.2014
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|02.04.2014
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|30.04.2013
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|24.04.2013
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 1
|06.11.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|2 : 2
|24.10.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|07.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 1
|01.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 4
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 4
|08.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Дортмундская «Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов спустя 11 лет. Интересно сопоставить сегодняшнюю команду Эдина Терзича с Дортмундом образца сезона-2012/2013. «Чемпионат» предлагает сравнить по позициям два состава «Боруссии» разных лет, дошедших до финалов Лиги чемпионов – какая сильнее?Хуммельса пришлось сравнивать с самим собой! «Боруссия» Клоппа из финала ЛЧ-2012/2013 — или нынешняя? В какой команде игроки круче? 0'Разбираемся в проблемах Зюле, который из-за лишнего веса не попал в заявку сборной Германии на домашний Евро-2024 и рискует вскоре покинуть Дортмунд.В 28 лет у Никласа Зюле два разрыва «крестов». Есть все шансы повторить путь Роналдо Защитник «Боруссии» «разбух» до 110 кг и не едет на Евро. Не помогает даже личный повар! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Манчестер Сити
|1 : 3
|3 : 1
| РБ Лейпциг
Реал Мадрид
|0 : 1
|1 : 1
| ПСЖ
Реал Сосьедад
|2 : 0
|1 : 2
| Лацио
Бавария
|1 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Интер М
Атлетико М
|1 : 0
|2 : 1 3 : 2
| ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
|1 : 1
|2 : 0
| Порту
Арсенал
|1 : 0
|1 : 0 4 : 2
| Наполи
Барселона
|1 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|3 : 3
|1 : 1 3 : 4
| Арсенал
Бавария
|2 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Атлетико М
Боруссия Д
|2 : 1
|4 : 2
| ПСЖ
Барселона
|2 : 3
|1 : 4
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Бавария
Реал Мадрид
|2 : 2
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Боруссия Д
ПСЖ
|1 : 0
|0 : 1
Финал
| Боруссия Д
Реал Мадрид
|01.06