Боруссия Д - Реал Мадрид 01 Июня прямая трансляция

0'

Дортмундская «Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов спустя 11 лет. Интересно сопоставить сегодняшнюю команду Эдина Терзича с Дортмундом образца сезона-2012/2013. «Чемпионат» предлагает сравнить по позициям два состава «Боруссии» разных лет, дошедших до финалов Лиги чемпионов – какая сильнее?Хуммельса пришлось сравнивать с самим собой! «Боруссия» Клоппа из финала ЛЧ-2012/2013 — или нынешняя? В какой команде игроки круче? 0'Разбираемся в проблемах Зюле, который из-за лишнего веса не попал в заявку сборной Германии на домашний Евро-2024 и рискует вскоре покинуть Дортмунд.В 28 лет у Никласа Зюле два разрыва «крестов». Есть все шансы повторить путь Роналдо Защитник «Боруссии» «разбух» до 110 кг и не едет на Евро. Не помогает даже личный повар! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.