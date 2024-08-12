Реал Мадрид - Аталанта 14 Августа прямая трансляция
Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
14 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок УЕФА — 2024, Финал
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Аталанта, которое состоится 14 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок УЕФА — 2024, Финал, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Аталанта
Бергамо, Италия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|10
|пз
|Лука Модрич
|5
|нп
|Джуд Беллингем
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Хуан Муссо
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
|19
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|16.03.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|24.02.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|01.06.2024
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|02.06.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|22.05.2024
|Лига Европы
|Финал
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Суперкубок УЕФА: «Реал» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.