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Реал Мадрид - Аталанта 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
14 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок УЕФА — 2024, Финал
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Реал Мадрид
Аталанта

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Аталанта, которое состоится 14 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок УЕФА — 2024, Финал, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Аталанта
Бергамо, Италия
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
14 Франция пз Орельен Тчуамени
10 Хорватия пз Лука Модрич
5 Англия нп Джуд Беллингем
9 Франция нп Килиан Мбаппе
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
1 Аргентина вр Хуан Муссо
19 Албания зщ Берат Джимсити
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
13 Бразилия пз Эдерсон
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
22 Италия пз Маттео Руджери
17 Бельгия нп Шарль Де Кетеларе
19 Италия нп Матео Ретеги
11 Нигерия нп Адемола Лукман
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
16.03.2021 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Реал Мадрид3 : 1Аталанта
24.02.2021 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Аталанта0 : 1Реал Мадрид
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Реал Мадрид2 : 1
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Реал Мадрид
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Реал Мадрид0 : 1
01.06.2024 Лига чемпионов Финал 0 : 2Реал Мадрид
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид0 : 0
09.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0Аталанта
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Аталанта
02.06.2024 Италия - Серия А 29-й тур Аталанта2 : 3
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта3 : 0
22.05.2024 Лига Европы Финал Аталанта3 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Суперкубок УЕФА: «Реал» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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