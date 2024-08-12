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ЦСКА - Пари Нижний Новгород 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2024 года в 17:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур
ЦСКА
Пари Нижний Новгород

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Пари Нижний Новгород, которое состоится 14 Августа 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
История личных встреч
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3ЦСКА
21.06.2024 Россия - МФЛ 11-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2ЦСКА
20.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Пари Нижний Новгород2 : 6ЦСКА
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур ЦСКА8 : 1Пари Нижний Новгород
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур ЦСКА3 : 2Пари Нижний Новгород
05.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА0 : 1Пари Нижний Новгород
31.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2ЦСКА
04.07.2022 Кубок PARI Премьер ЦСКА0 : 2Пари Нижний Новгород
26.03.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи ЦСКА2 : 0Пари Нижний Новгород
05.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур ЦСКА1 : 0Пари Нижний Новгород
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 1ЦСКА
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 1 : 1ЦСКА
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА5 : 1
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур ЦСКА2 : 0
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур 1 : 0ЦСКА
09.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Пари Нижний Новгород
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 4 : 0Пари Нижний Новгород
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур 4 : 1Пари Нижний Новгород
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо Мх13
3 Крылья Советов10
4 Динамо М10
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Ростов23
3 Химки23
4 Оренбург20
Группа C
КомандаИО
1 Ахмат13
2 Краснодар13
3 ЦСКА10
4 Пари Нижний Новгород10
Группа D
КомандаИО
1 Рубин13
2 Зенит13
3 Факел10
4 Акрон10

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