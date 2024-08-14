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Рубин - Зенит 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2024 года в 17:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур
РубинЗенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Зенит, которое состоится 14 Августа 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Зенит
Санкт-Петербург
История личных встреч
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин0 : 4Зенит
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Зенит0 : 2Рубин
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин0 : 3Зенит
28.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Зенит3 : 2Рубин
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Рубин1 : 3Зенит
08.03.2021 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Рубин2 : 1Зенит
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Зенит1 : 2Рубин
23.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Рубин1 : 2Зенит
21.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Зенит5 : 0Рубин
09.12.2018 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Зенит1 : 2Рубин
09.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Рубин
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 2 : 0Рубин
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин2 : 3
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Рубин0 : 1
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Рубин4 : 0
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Зенит1 : 0
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 0 : 4Зенит
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит5 : 0
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Зенит5 : 0
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Зенит3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Рубин» — «Зенит». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо Мх13
3 Крылья Советов10
4 Динамо М10
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Ростов23
3 Химки23
4 Оренбург20
Группа C
КомандаИО
1 Ахмат13
2 Краснодар13
3 ЦСКА10
4 Пари Нижний Новгород10
Группа D
КомандаИО
1 Рубин13
2 Зенит13
3 Факел10
4 Акрон10

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