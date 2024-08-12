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Динамо М - Динамо Мх 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур
Динамо МДинамо Мх

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Динамо Мх, которое состоится 14 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Динамо М
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 2 : 0Динамо М
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Динамо М
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Динамо М3 : 3
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 3 : 0Динамо М
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Динамо Мх
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Динамо Мх0 : 1
01.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Динамо Мх1 : 0
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мх
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Динамо Мх
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала). Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо Мх13
3 Крылья Советов10
4 Динамо М10
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Ростов23
3 Химки23
4 Оренбург20
Группа C
КомандаИО
1 Ахмат13
2 Краснодар13
3 ЦСКА10
4 Пари Нижний Новгород10
Группа D
КомандаИО
1 Рубин13
2 Зенит13
3 Факел10
4 Акрон10

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