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Лас-Пальмас - Севилья 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
16 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Лас-Пальмас
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Севилья, которое состоится 16 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Севилья
Севилья
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
4 Испания зщ Алекс Суарес
3 Испания зщ Мика Мармоль
23 Испания зщ Алекс Муньос
12 Франция пз Энзо Луаодис
20 Испания пз Кирьян Родригес
17 Испания пз Хайме Мата
5 Испания пз Хавьер Муньос
10 Испания пз Альберто Молейро
2 Испания нп Марвин Парк
Шотландия нп Оливер Макбарни
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
16 Испания зщ Хесус Навас
22 Франция зщ Луак Баде
24 Франция зщ Танги Куасси
3 Испания зщ Адрия Педроса
20 Швейцария пз Джибриль Соу
6 Сербия пз Неманья Гудель
18 Франция пз Люсьен Агуме
5 Аргентина нп Лукас Окампос
7 Испания нп Исаак Ромеро
21 Нигерия нп Чидера Эджуке
Главные тренеры
Испания Луис Мигель Каррион
Испания Гарсия Пимьента
История личных встреч
14.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Лас-Пальмас0 : 2Севилья
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Севилья1 : 0Лас-Пальмас
17.02.2018 Испания - Примера 24-й тур Лас-Пальмас1 : 2Севилья
20.09.2017 Испания - Примера 5-й тур Севилья1 : 0Лас-Пальмас
12.02.2017 Испания - Примера 22-й тур Лас-Пальмас0 : 1Севилья
10.09.2016 Испания - Примера 3-й тур Севилья2 : 1Лас-Пальмас
14.02.2016 Испания - Примера 24-й тур Севилья2 : 0Лас-Пальмас
23.09.2015 Испания - Примера 5-й тур Лас-Пальмас2 : 0Севилья
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 0Лас-Пальмас
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0Лас-Пальмас
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Лас-Пальмас1 : 1
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 0 : 0Лас-Пальмас
16.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Лас-Пальмас2 : 2
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 1Севилья
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Севилья1 : 2
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 2 : 0Севилья
15.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Севилья0 : 1
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 3 : 2Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Хетафе11
2
Лига чемпионов
Атлетик Б11
3
Лига чемпионов
Жирона00
4
Лига чемпионов
Леганес00
5
Лига Европы
Севилья00
6
Квалификация Лиги конференций
Лас-Пальмас00
7 Райо Вальекано00
8 Осасуна00
9 Эспаньол00
10 Реал Сосьедад00
11 Бетис00
12 Реал Мадрид00
13 Барселона00
14 Мальорка00
15 Алавес00
16 Атлетико М00
17 Сельта00
18
Зона вылета
Вильярреал00
19
Зона вылета
Валенсия00
20
Зона вылета
Вальядолид00

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