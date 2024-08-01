Лас-Пальмас - Севилья 16 Августа прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
16 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Севилья, которое состоится 16 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|17
|пз
|Хайме Мата
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|10
|пз
|Альберто Молейро
|2
|нп
|Марвин Парк
|нп
|Оливер Макбарни
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|24
|зщ
|Танги Куасси
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|20
|пз
|Джибриль Соу
|6
|пз
|Неманья Гудель
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|5
|нп
|Лукас Окампос
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|21
|нп
|Чидера Эджуке
Главные тренеры
|Луис Мигель Каррион
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|17.02.2018
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 2
|20.09.2017
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|12.02.2017
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|10.09.2016
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 1
|14.02.2016
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|23.09.2015
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Хетафе
|1
|1
| 2
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Леганес
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Севилья
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лас-Пальмас
|0
|0
|7
|Райо Вальекано
|0
|0
|8
|Осасуна
|0
|0
|9
|Эспаньол
|0
|0
|10
|Реал Сосьедад
|0
|0
|11
|Бетис
|0
|0
|12
|Реал Мадрид
|0
|0
|13
|Барселона
|0
|0
|14
|Мальорка
|0
|0
|15
|Алавес
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Сельта
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|0
|0