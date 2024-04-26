Жил Висенте - АВС 16 Августа прямая трансляция
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
16 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - АВС, которое состоится 16 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
АВС
Вила-даз-Авиш
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|39
|зщ
|Жонатан Буату-Мананга
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Жозуэ
|8
|пз
|Максим Домингес
|24
|пз
|Роман Гбане
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|7
|нп
|Tidjany Toure
|71
|нп
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Jorge Aguirre
|93
|вр
|Simao Bertelli
|22
|зщ
|Léo Alabá
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|40
|зщ
|Клейтон
|3
|зщ
|Рафаэл Родригеш
|8
|пз
|Георгий Абурджания
|6
|пз
|Баптист Ру
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|70
|нп
|Samuel Granada
|18
|нп
|Нене
|17
|нп
|John Mercado
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Спортинг
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фамаликан
|1
|3
|5
|Морейренсе
|1
|3
|6
|Витория Гимарайнш
|1
|3
|7
|Боавишта
|1
|3
|8
|Насьонал
|1
|1
|9
|Эштрела
|1
|1
|10
|Брага
|1
|1
|11
|АВС
|1
|1
|12
|Фаренсе
|1
|0
|13
|Арока
|1
|0
|14
|Каза Пия
|1
|0
|15
|Риу Аве
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Бенфика
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Жил Висенте
|1
|0