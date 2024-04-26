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Жил Висенте - АВС 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
16 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Жил Висенте
АВС

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - АВС, которое состоится 16 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
АВС
Вила-даз-Авиш
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
39 Ангола зщ Жонатан Буату-Мананга
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
23 Португалия зщ Жозуэ
8 Швейцария пз Максим Домингес
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
10 Япония пз Канья Фудзимото
7 Франция нп Tidjany Toure
71 Португалия нп Фелиш Коррея
9 Испания нп Jorge Aguirre
93 Бразилия вр Simao Bertelli
22 Бразилия зщ Léo Alabá
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
40 Бразилия зщ Клейтон
3 Португалия зщ Рафаэл Родригеш
8 Грузия пз Георгий Абурджания
6 Франция пз Баптист Ру
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
70 Бразилия нп Samuel Granada
18 Бразилия нп Нене
17 Эквадор нп John Mercado
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 0Жил Висенте
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 0Жил Висенте
12.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур Жил Висенте2 : 0
04.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур 1 : 1Жил Висенте
26.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур Жил Висенте2 : 2
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур АВС1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Санта-Клара13
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту13
3
Квалификация Лиги Европы
Спортинг13
4
Квалификация Лиги конференций
Фамаликан13
5 Морейренсе13
6 Витория Гимарайнш13
7 Боавишта13
8 Насьонал11
9 Эштрела11
10 Брага11
11 АВС11
12 Фаренсе10
13 Арока10
14 Каза Пия10
15 Риу Аве10
16
Стыковая зона
Бенфика10
17
Зона вылета
Эшторил10
18
Зона вылета
Жил Висенте10

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