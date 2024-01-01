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Торпедо М - Нефтехимик 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2024 года в 19:24 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур
Торпедо МНефтехимик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Нефтехимик, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:24 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
РоссияОлег Георгиевич Кононов
РоссияКирилл Александрович Новиков
История личных встреч
12.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й турНефтехимик0 : 0Торпедо М
21.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турТорпедо М2 : 1Нефтехимик
02.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиТорпедо М0 : 0Нефтехимик
24.06.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиНефтехимик1 : 2Торпедо М
10.04.2022ФНЛ - Первый дивизион32-й турНефтехимик0 : 1Торпедо М
29.09.2021ФНЛ - Первый дивизион14-й турТорпедо М1 : 1Нефтехимик
11.04.2021ФНЛ - Первый дивизион36-й турНефтехимик2 : 2Торпедо М
17.10.2020ФНЛ - Первый дивизион16-й турТорпедо М4 : 0Нефтехимик
29.09.2019ФНЛ - Первый дивизион15-й турНефтехимик1 : 0Торпедо М
10.03.2014ФНЛ - Первый дивизион26-й турТорпедо М2 : 1Нефтехимик
12.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й тур1 : 1Торпедо М
03.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турТорпедо М1 : 1
27.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й тур0 : 1Торпедо М
22.07.2024Россия — Мелбет Первая лига2-й тур1 : 1Торпедо М
14.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й турТорпедо М4 : 0
11.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й тур1 : 1Нефтехимик
04.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турНефтехимик1 : 0
28.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й тур4 : 0Нефтехимик
21.07.2024Россия — Мелбет Первая лига2-й турНефтехимик2 : 1
14.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й турНефтехимик3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т513
2
Повышение
Нефтехимик510
3
Стыковая зона
Урал510
4
Стыковая зона
Ротор610
5 Чайка59
6 Сокол59
7 Торпедо М59
8 Родина58
9 Балтика67
10 Сочи57
11 Алания57
12 Енисей56
13 КАМАЗ54
14 Тюмень54
15 СКА-Хабаровск54
16
Зона вылета
Черноморец53
17
Зона вылета
Уфа53
18
Зона вылета
Шинник51

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