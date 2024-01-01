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Ингольштадт 04 - Кайзерслаутерн 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Ауди Шпортпарк (Ингольштадт, Германия), вместимость: 15729
17 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингольштадт 04 - Кайзерслаутерн, которое состоится 17 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Ауди Шпортпарк (Ингольштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ингольштадт 04
Ингольштадт
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
История личных встреч
13.05.2018Германия - Вторая Бундеслига34-й турИнгольштадт 041 : 3Кайзерслаутерн
10.12.2017Германия - Вторая Бундеслига17-й турКайзерслаутерн1 : 1Ингольштадт 04
24.05.2015Германия - Вторая Бундеслига34-й турКайзерслаутерн1 : 1Ингольштадт 04
14.12.2014Германия - Вторая Бундеслига17-й турИнгольштадт 042 : 0Кайзерслаутерн
01.08.2022Кубок Германии1-й раундИнгольштадт 040 : 3
15.05.2022Германия - Вторая Бундеслига34-й тур3 : 2Ингольштадт 04
07.05.2022Германия - Вторая Бундеслига33-й турИнгольштадт 040 : 0
30.04.2022Германия - Вторая Бундеслига32-й турИнгольштадт 040 : 4
22.04.2022Германия - Вторая Бундеслига31-й тур2 : 2Ингольштадт 04
09.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й турКайзерслаутерн2 : 2
04.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й тур1 : 2Кайзерслаутерн
25.05.2024Кубок ГерманииФиналКайзерслаутерн0 : 1
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й турКайзерслаутерн5 : 0
11.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й тур3 : 1Кайзерслаутерн

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