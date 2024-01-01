Ингольштадт 04 - Кайзерслаутерн 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Ауди Шпортпарк (Ингольштадт, Германия), вместимость: 15729
17 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингольштадт 04 - Кайзерслаутерн, которое состоится 17 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Ауди Шпортпарк (Ингольштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ингольштадт 04
Ингольштадт
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
История личных встреч
|13.05.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|10.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|24.05.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|14.12.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|01.08.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|15.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|07.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|30.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 4
|22.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|09.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|25.05.2024
|Кубок Германии
|Финал
|0 : 1
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|5 : 0
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1