Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Саутгемптон
Саутгемптон
|22
|вр
|Ник Поуп
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|7
|пз
|Джо Арибо
|8
|пз
|Уильям Смоллбоун
|4
|пз
|Флинн Даунс
|9
|нп
|Адам Армстронг
|17
|нп
|Бен Бреретон Диас
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Расселл Мартин
История личных встреч
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|31.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|24.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
|10.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 2
|06.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|08.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 4
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|26.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. Финал
|0 : 1
|17.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|12.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лестер Сити
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Саутгемптон
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|6
|Вулверхэмптон
|0
|0
|7
|Ливерпуль
|0
|0
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|9
|Эвертон
|0
|0
|10
|Борнмут
|0
|0
|11
|Арсенал
|0
|0
|12
|Кристал Пэлас
|0
|0
|13
|Фулхэм
|0
|0
|14
|Ипсвич Таун
|0
|0
|15
|Брентфорд
|0
|0
|16
|Ноттингем Форест
|0
|0
|17
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0