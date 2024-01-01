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Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон

Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Саутгемптон
Саутгемптон
22 Англия вр Ник Поуп
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
1 Англия вр Алекс Маккарти
35 Польша зщ Ян Беднарек
5 Англия зщ Джек Стивенс
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
16 Япония зщ Юкинари Сугавара
7 Нигерия пз Джо Арибо
8 Ирландия пз Уильям Смоллбоун
4 Англия пз Флинн Даунс
9 Англия нп Адам Армстронг
17 Чили нп Бен Бреретон Диас
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Шотландия Расселл Мартин
История личных встреч
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Саутгемптон
31.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Ньюкасл Юнайтед2 : 1Саутгемптон
24.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Саутгемптон0 : 1Ньюкасл Юнайтед
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Саутгемптон1 : 4Ньюкасл Юнайтед
10.03.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Саутгемптон1 : 2Ньюкасл Юнайтед
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Саутгемптон
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 2Саутгемптон
06.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Саутгемптон2 : 0Ньюкасл Юнайтед
07.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Саутгемптон0 : 1Ньюкасл Юнайтед
08.12.2019 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Саутгемптон
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 4Ньюкасл Юнайтед
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 3 : 2Ньюкасл Юнайтед
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 1 : 4Ньюкасл Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Саутгемптон1 : 1
26.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. Финал 0 : 1Саутгемптон
17.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Саутгемптон3 : 1
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч 0 : 0Саутгемптон
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 2Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лестер Сити00
2
Лига чемпионов
Челси00
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити00
4
Лига чемпионов
Саутгемптон00
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур00
6 Вулверхэмптон00
7 Ливерпуль00
8 Вест Хэм Юнайтед00
9 Эвертон00
10 Борнмут00
11 Арсенал00
12 Кристал Пэлас00
13 Фулхэм00
14 Ипсвич Таун00
15 Брентфорд00
16 Ноттингем Форест00
17 Брайтон энд Хоув Альбион00
18
Зона вылета
Астон Вилла00
19
Зона вылета
Манчестер Юнайтед00
20
Зона вылета
Ньюкасл Юнайтед00

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